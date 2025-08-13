Uppgifter: Galatasaray och City förhandlar om Ederson

Ederson är fortsatt aktuell för en flytt till Galatasaray.

Den turkiska storklubben uppges förhandla med Manchester City.

Detta enligt Sky Sports.

Ederson har ryktats vara aktuell för Galatasaray denna sommar.

Så ser fallet fortsatt ut att vara.

Sky Sports Germany rapporterar nämligen nu att den turkiska storklubben har inlett förhandlingar med Manchester City.

Den turkiska storklubben sägs redan vara överens med Ederson om de personliga villkoren, men än så länge är inte klubbarna överens.

Den 31-årige målvakten har kontrakt med Manchester City fram till nästa sommar.