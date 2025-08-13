PSG supercupmästare – efter straffdrama

Paris Saint Germain har säkrat ännu en titel.

Den franska storklubben kan titulera sig europeiska supercupmästare.

Detta efter en sen upphämtning och ett straffdrama.

Det blev en rafflande historia i den europiska supercupfinalen i Udine denna afton.

Tottenham var länge i förarsätet efter mål i slutet av den första halvleken från Micky van den Ven och ett mål tidigt i den andra halvleken från Cristian Romero, men Paris Saint Germain gav inte upp.

Med ungefär fem minuter kvar av ordinarie tid så reducerade Champions League-mästarna genom Lee Kang-In och på stopptid kunde PSG kvittera genom Goncalo Ramos.

2–2 blev även slutresultatet och matchen fick således avgöras via straffar.

Väl där drog PSG på nytt det längsta strået.

Det började illa för Paris Saint Germain då Vitinha drog sin straff utanför, men efter det satte Paris-klubben fyra straffar i rad.

Den avgörande satte Nuno Mendes i mål, detta efter att Lucas Chevalier räddat en straff och Mathys Tel skjutit en utanför.

PSG vann straffläggningen med 4-3 och kan efter denna onsdagskväll titulera sig europiska supercupmästare.