Romano: Giovanni Leoni klar för Liverpool

Giovanni Leoni har ryktats till Liverpool de senaste dagarna.

Nu uppges saken vara klar.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Liverpool ser ut att vilja förstärka mittförsvaret innan sommarfönstret stänger.

Såväl Marc Guhei som Giovanni Leoni har gjorts aktuell för Premier League-mästarna de senaste dagarna.

Den sistnämnde uppges nu vara klar för storklubben.

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att affären är klar.

Liverpool uppges betala 35 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 390 miljoner kronor för 18-åringen.

Leoni noterades ifjol för 17 framträdanden i Serie A för Parma.

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.



No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.



Fee around €35m with sell-on clause.



No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025