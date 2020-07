EKWALL: Inte Bajen som förra året, men en glimt av något i närheten

HAMMARBY-ÖREBRO 3-0 (1-0) 1-0 (32) Gustav Ludvigsson (Jeppe Andersen), 2-0 (46) Mads Fenger (Abbe Khalili), 3-0 (73) Abbe Khalili, frispark Varningar, Hammarby: - Varningar,Örebro: Nordin Gerzic, Dennis Collander, Benjamin Hjertstrand Domare: Kaspar Sjöberg Publik: 0 EN GLIMT AV ETT BÄTTRE HAMMARBY Är Hammarby tillbaka? 3-0-segern mot Örebro gav åtminstone det självförtroende som Bajen-spelarna verkar ha saknat fullständigt under den allsvenska inledningen. Nu var Örebro ett riktigt blekt motstånd, men ska inte ta ifrån Hammarby någonting. Det här var deras bästa allsvenska match sen premiären mot Östersund. Bortsett från en period i andra halvlek såg vi intensitet, skärpa, glöd och förmån att snabbt komma till vassa avslut. Dessutom inte i närheten av de tekniska fel som gjort laget så sårbart under så många matcher. Det var inte som förra året, inte alls, men det var möjligen en glimt av något som kan komma i närheten. Och det var tydligt på Hammarby-spelarnas reaktioner efteråt att den här segern var väldigt nödvändig. Örebro? De hade säkert en plan men det är svårt att se vad den var, för det mesta blev bara pannkaka. Det ser tungt ut.



MODIGT AV BILLBORN Stefan Billborn hade valt att rensa en del i sin startelva - åtminstone om vi ser tull hur han hade tänkt när säsongen tog sin början. Ingen Muamer Tankovic, ingen Paulinho (skadad), Bojanic och Kacaniklic på bänken. Nu startade han med en elva där endast EN spelare gjort mål (Ludwigsson) i årets allsvenska. Och där ingen spelat alla matcher från start.

FRSPARK FRÅN 30 METER Abbe Khalili lade upp bollen för frispark från 30 meter. Oscar Jansson i Örebros kasse tyckte att det var så lugnt att han skippade mur helt. Då tryckte Khalili till bollen som till slut fastande i nätet via Jansson. Direkt svagt ingripande av ÖSK-målvakten, desto festligare för Abbe Khalili som fick göra sitt andra allsvenska mål. Det första mot Mjällby för Helsingborgs IF i april 2014.

SPRING ELLER BYT! Det var blåstället på som gällde för Hammarby i en kamp för att ta sig tillbaka på vinnarspåret. Vilket gjordes tydligt Hammarbys mittback, David Fällman, en bit in i andra halvlek. Då körde han en klassiker, en sån som man kan få höra i division 6: "Spring eller byt!" Tydligare än så blir det förstås sällan.



INGEN TANKOVIC I TRUPPEN - ELLER I HÖST Muamer Tankovic har ett kontrakt som går ut om tre dagar och allting har hela tiden talat om att han kommer att lämna. Men Hammarby har inte gjort någon hemlighet av att spela med de spelare de ghar till sitt förfogande och Tankovic har varit en "bonus". Så "Mujo" har startat alla matcher. Fram tills mötet mot Örebro. Då fanns han inte ens med på bänken. "Vi kom till ett läge när det kändes som om "Mujo" haft tankarna på annat håll", förklarade Jesper Jansson, sportchefen. Och gjorde därmed väldigt tydligt att Hammarby och Tankovic inte är överens om någon förlängning av det avtal som går ut på fredag.

HAMMARBY (4-2-3-1) David Ousted - 5 *** Simon Sandberg (46) - 4 David Fällman - 5 Mads Fenger - 5 Tim Söderström - 6 *** Junior (83) - 5 Jeppe Andersen - 6 *** Vladimir Rodic - 5 Abbe Khalili (76) - 6 Aimar Sher (59) - 6 *** Gustav Ludwigsson (46) - 7 Avbytare: Davor Blazevic (mv) Dennis Widgren (46) - 5 Imad Khalili (76) - för kort tid för betyg Alexander Kacaniklic (59) - 5

Aron Johansson (46) - 5 Darijan Bojanic (83) - för kort tid för betyg Kalle Björklund

ÖREBRO (4-4-2)

Oscar Jansson - 4 *** Albin Granlund (85) - 4 Michael Almebäck (59) - 4 Andreas Skovgaard - 4 Benjamin Hjertstrand - 4 *** Robin Book (77) - 3 Nordin Gerzic (59) - 5 Dennis Collander (77) - 5 Kevin Wright - 3 *** Erik Björndahl - 3 Nahir Besara - 3 Avbytare: Jake Mcguire (mv) Arvid Brorsson Fabio de Sousa Silva Jake Larsson (59) - 4 David Seger (77) - för kort tid för betyg Johan Mårtensson (59) - 5 Hussein Ali (85) - för kort tid för betyg Jack Lahne (77) - för kort tid för betyg FD:s betygsskala 1-10. 1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass Reply Forward