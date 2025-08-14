Uppgifter: Atletico Madrid jagar Gonzalez
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Atletico Madrid kan värva från Serie A.
Enligt Fabrizio Romano jagar klubben Nico Gonzalez från Juventus.
La Liga drar snart i gång och Atletico Madrid vill stärka upp i offensiven.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Madridklubben inlett samtal med Juventus-yttern Nico Gonzalez.
Gonzalez anslöt till ”den gamla damen” från Fiorentina i juli efter att ha varit på lån. 27-åringen har även representerat tyska Stuttgart.
Kontraktet med Juventus sträcker sig till 2029.
Den här artikeln handlar om: