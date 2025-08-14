Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Atletico Madrid jagar Gonzalez

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Atletico Madrid kan värva från Serie A.
Enligt Fabrizio Romano jagar klubben Nico Gonzalez från Juventus.

La Liga drar snart i gång och Atletico Madrid vill stärka upp i offensiven.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Madridklubben inlett samtal med Juventus-yttern Nico Gonzalez.

Gonzalez anslöt till ”den gamla damen” från Fiorentina i juli efter att ha varit på lån. 27-åringen har även representerat tyska Stuttgart.

Kontraktet med Juventus sträcker sig till 2029.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt