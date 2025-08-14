Atletico Madrid kan värva från Serie A.

Enligt Fabrizio Romano jagar klubben Nico Gonzalez från Juventus.

La Liga drar snart i gång och Atletico Madrid vill stärka upp i offensiven.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Madridklubben inlett samtal med Juventus-yttern Nico Gonzalez.

Gonzalez anslöt till ”den gamla damen” från Fiorentina i juli efter att ha varit på lån. 27-åringen har även representerat tyska Stuttgart.

Kontraktet med Juventus sträcker sig till 2029.