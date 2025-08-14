Bakslag för ÖSK: Ghasem borta säsongen ut

Örebro SK har en tuff säsong i superettan.

Nu står det klart att försvararen Alai Ghasem blir borta i månader på grund av knäskada.

Örebro SK ligger på en sistaplats i Örebro SK och har ännu inte vunnit en match den här säsongen. Nu fortsätter de tunga beskeden för krisklubben.

Under torsdagen meddelar ÖSK att försvararen Alai Gahsem komemr att bli borta säsongen ut efter en knäskada.

”Klubben kommer nu stå vid Alais sida och göra allt för att hjälpa honom tillbaka. Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande.”, skirver Örebro SK i ett meddelande.

Ghasems tår noterad för 15 framträdanden den här säsongen i superettan.

