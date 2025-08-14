Newcastle gör klart med en ny spelare.

Astons Villas Jacob Ramsey är klar för ”The Magpies”.

Detta enligt Fabrizio Romano.

Newcastle har värvat ytterligare en spelare, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Aston Villa-mittfältaren Jacob Ramsey uppges vara klar för Newcastle i en affär värd 40 miljoner pund (540 miljoner kronor).

Enligt Romano har Ramsey gått med på de personliga avtalen och kommer att resa för att göra läkarundersökning.

24-åringen är Villas egna produkt och har gjort 167 framträdanden på seniornivå. Hans kontrakt går ut sommaren 2027.