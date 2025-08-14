Eman Markovic går mot Blåvitt-exit: ”Det är mest sannolikt”

Han inledde säsongen med att vara en av IFK Göteborgs bästa spelare.

Nu ser Eman Markovic tid i Blåvitt ut att lida mot sitt slut.

– Det finns lite intresse och har varit något erbjudande, jag väntar egentligen på att få det bästa möjliga erbjudandet, säger norrmannen till Expressen.

Under den allsvenska vårsäsongen var Eman Markovic namn så gott som givet i IFK Göteborgs startelva.

Sedan sommaruppehållet tog slut har dock en annan spelare, i form av nyförvärvet Saidou Alioum, tagit över startplatsen på vänsterkanten.

Med ett kontrakt som går ut efter säsongen ser mycket ut att tyda på att Markovic lämnar klubben redan nu.

– Vi har inte haft så mycket snack sedan vårt senaste samtal egentligen. Jag har bara fått beskedet att de kommer satsa på dem som har längre kontrakt. Men om någon av de utländska spelarna blir skadad eller något så kan jag vara med i truppen, säger Eman Markovic till Expressen och syftar på den höga utlänningskvoten som Blåvitt har.

Kring en potentiell flytt redan under sommarens transferfönster säger norrmannen:

– Det kan hända snabbt. Det är mest sannolikt skulle jag säga, säger Markovic och berättar om sina alternativ:

– Det finns lite intresse och har varit något erbjudande, så jag väntar egentligen på att få det bästa möjliga erbjudandet för det är ett viktigt val för mig nu. Det ska kännas rätt för att eventuellt ta något, avslutar 26-åringen.

Under den pågående säsongen står Eman Markovic noterad för spel i 14 allsvenska matcher i vilka han har gjort två assist.