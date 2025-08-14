Abdelrahman Boudah lyckades inte slå igenom i Hammarby under den förre tränaren Marti Cifuentes.

Nu berättar den Japan-flyktade anfallaren om varför det inte gick vägen under spanjorens ledarskap.

– Han är en ond människa och han tänker bara på sig själv, säger Boudah till Fotbollskanalen.

Efter tre år i Hammarby har Abdelrahman Boudah lämnat för spel i japanska Albirex Niigata – som just nu ligger sist i högstaligan.

För Fotbollskanalen berättar han att det var ett givet val att flytta till Japan när möjligheten uppstod – mycket på grund av ekonomin.

– Om jag ska vara helt ärlig, så vägde det ekonomiska över. Jag kände att om jag inte tar det här nu, så kanske jag inte kommer få det här någon annan gång. Det var en chans jag inte kunde tacka nej till, säger han och berättar om löneskillnaden mellan Japan och allsvenskan:

– Jaja, det är inte ens i närheten av samma.

Under sin tid i Hammarby berättar Boudah att han delvis trivdes mycket bra, samtidigt som det var tufft under en annan period med Marti Cifuentes. Kring det, och den förre Hammarbytränarens ledarskap, säger anfallaren:

– Jag skyller allt på Marti Cifuentes. Han är en ond människa. Han tänker bara på sig själv och lurar människor att han bara vill klubbens bästa. Han fick mig att tycka att fotboll inte är roligt, han sänkte mig, så att jag inte kunde spela fotboll. Du kan hämta vilken spelare som helst, men om tränaren sänker dig, så är det svårt att spela. Det var därför det blev som det blev fram till Kim kom. Det var många som hatade, men de visste inte hur det var på Årsta när Marti var där, avslutar Boudah.

Med japanska Albirex har Boudah kontrakt till och med sommaren 2027.