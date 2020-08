Hammarby-Falkenberg 1-1 (0-1) 0-1 (10) Anton Wede (Christoffer Carlsson), 1-1 (72) Alexander Kacaniklic (Gustav Ludwigson).

Varningar, Hammarby: Varningar, Falkenberg: Viktor Noring, Tibor Joza, Tobias Karlsson, Marcus Mathisen, Carl Johansson. Domare: Kristoffer Karlsson Publik: 0

BAJEN HITTAR INTE FARTEN Det var sömniga 45 minuter som inledde den här matchen i Stockholm, om man ser med grönvita ögon alltså. Falkenberg svarade nämligen för en perfekt bortahalvlek, försvarade sig utan problem och gjorde dessutom 0-1-efter en omställning redan i den 10 minuten. Hammarby saknade fart, man saknade fantasi och idéer för att ta sig igenom en mur av gula tröjor. Tyvärr något som fortsätter att följa med fjolårets offensiva maskin i allsvenskan, och svaren står inte att finna för tränaren Stefan Billborn. I den andra halvleken så började Billborn att byta, och med Alexander Kacaniklic, Vladimir Rodic och även Darijan Bojanic på planen så började man hitta allt djupare in i offensivt straffområde. Det var även Kacaniklic som med lite hjälp av en FFF-touch fixade kvitteringen. Men där stannade det. Och liksom senast mot Helsingborgs IF så var frustrationen kring två tappade poäng stor, att man inte lyckas avgöra trots ett massivt bollövertag rakt igenom matchen. Gustav Ludwigson är ständigt i rörelse framåt, han är fylld av energi - men där måste ju finnas mer. Vi säger hela tiden att det kommer att lossna för Bajen så småningom, men efter två sådana här uddlösa och kraftlösa matcher i rad så undrar man när det ska ske.



NÄR FORCERINGEN KOM SÅ GICK KACANIKLIC SÖNDER Alexander Kacaniklic svarade för ett piggt inhopp och var också den som till slut tryckte dit 1-1 (med lite flax och touch från FFF-spelare). Efter kvitteringen i den 72 minuten så började Bajen trycka på ordentligt och det var ständigt oroligt i det gula straffområdet. Men i den 83 minuten så gick Kacaniklic baksida sönder och då Hammarby gjort sina fem byten så var det bara att avsluta matchen med tio man på planen. Den galna forceringen avtog och det blev lättare för Falkenberg att försvar sig och rädda hem en välbehövlig poäng från tele2 arena.

HUR MAN ÖVERLEVER I ALLSVENSKAN Falkenberg har inget lag fullt av bolltrollare och fräcka kreatörer, men man har ett LAG. Och det kan vara underhållande att se ett LAG jobba också, även om detaljerna kanske inte alltis är godis. Men hur man på kommando reptilsnabbt flyttar upp laget, hur alla krigar som om det vore det sista man gjorde - och hur samtliga spelare vet exakt vad de ska göra i alla lägen. Hela tiden så är det en kompakt och samtrimmad defensiv som den här kvällen bromsade upp och frustrerade grönvita spelare utanför eget straffområde på ett imponerande sätt. Hasse Eklund vet hur man coachar Falkenberg, och han gör sig inga illusioner. Det är så här man överlever i allsvenskan om man inte besitter kapital och talang.

VARNAD FÖR MASKNING - EFTER 14 MINUTER Man kan säga att Falkenberg var rätt nöjda med att ta ledningen i den 10 minuten. Och att man inte hade särskilt bråttom efter det. Målvakten Viktor Norings varning för maskning i den 14 minuten måste väl vara någon slags rekord. När lagkamraterna lite senare vädjade till Noring att ta det lugnt med bollen så svarade han: “I can’t do that, I have a yellow card”.

HAMMARBY (4-2-3-1) Davor Blazevic 5 - Simon Sandberg (46) 4 David Fällman 5 Mads Fenger 5 Tim Söderström (57) 5 - Junior (69) 4 Jeppe Andersson 6 - Aimar Sher (46) 4 Imad Khalili (54) 4 Abbe Khalili 4 - Gustav Ludwigson 6

Avbytare: Dennis Widgren (46) 5 Darijan Bojanic (69) 6 Vladimir Rodic (57) 6 Alexander Kacaniklic (46) 6 Aron Johansson (54) 4 Oliver Dovin Kalle Björklund





FALKENBERG (4-3-3) Viktor Noring (68) 6 - Sander van Looy 6 Carl Johansson 6 Tobias Karlsson 6 Tibor Joza (53) 5 - John Björkengren 5 Marcus Mathisen (68) 5 Tobias Englund 5 - Anton Wede 6 Karl Söderström (76) 4 Christoffer Carlsson (76) 5

Avbytare: Johan Brattberg (MV) (68) Gabriel Johansson Nsima Peter (76) John Chibuike Matthew Jimmy David Garbett (76) Jacob Ericsson (53) 5 Melker Nilsson (68) 5

FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass