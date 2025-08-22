Officiellt: Inter värvar Andy Diouf

Andy Diouf är klar för Inter.

Mittfältaren ansluter från franska Lens.

Inter har presenterat ett nyförvärv.

Den franske mittfältaren Andy Diouf, 22, ansluter till Serie A-klubben från franska Lens. Kontraktet med Inter sträcker sig över fem år. Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar affären på 25 miljoner euro (287,5 miljoner kronor).

– Jag är väldigt glad över att vara här, och jag kan inte vänta med att visa vad jag är kapabel till på planen, säger han i ett uttalande.

Diouf svarade för ett mål och två assist på 37 matcher förra säsongen i Ligue 1.