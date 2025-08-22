Växjö vände och vann mot Rosengård

Växjö DFF ställdes mot Rosengård.

Då vann Smålandsklubben efter att ha vänt till 3–2.

Den damallsvenska matchen mellan Rosengård och Växjö såg till en början ut att bli mållös. Det skulle komma att ändras i den andra halvleken.

I den 60:e minuten tog hemmalaget Rosengård ledningen genom Emma Pennsäter. Ett mål som Växjö svarade på direkt och kvitterade två minuter senare.

Rosengård skulle återta sin ledning i den 69:e minuten genom Emma Jansson.

När det återstod drygt tio minuter kvar av matchen svarade bortalaget med ännu en kvittering. Denna gång var det Larkin Russell som hittade in med en fullträff.

Växjö lyckades till slut fullborda vändningen. Inbytte Miho Kamogawa slog ett inlägg som styrdes på Rosengård-spelare in i mål.

Matchen slutade 3–2 till Växjö DFF som tog en viktig seger i damallsvenskan.



