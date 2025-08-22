Klart: Aston Villa släpper duo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Två spelare lämnar Aston Villa.
Lewis Dobbin lånas ut till Preston och Alex Moreno går till Girona.
Det meddelar klubben.
Aston Villa gör sig av med två spelare i samband med att Premier League har kickat i gång.
Den 22-årige yttern Lewis Dobbin lämnar PL-klubben på lån till Preston över säsongen. Dobbin spenderade förra säsongen på lån i West Bromwich och Norwich City, där han gjorde två mål för de sistnämnda på 10 matcher i Championship.
Ytterligare en spelare som lämnar är Alex Moreno. Den 32-årige försvararen lämnar klubben permanent för en övergång till spanska Girona. Moreno anslöt till Aston Villa i januari 2023 och spenderade förra säsongen på lån i Nottingham Forest.
Totalt blev det 15 framträdanden i Premier League under Morenos tid i Forest.
Den här artikeln handlar om: