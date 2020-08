Milosevic om AIK: "Innan pandemin var vi nära varandra"

Nyligen kom nyheten att Alexander Milosevic valt att skriva på för danska Vejle. Nu berättar han för Expressen att det var nära att det blev AIK men att Coronapandemin stoppade var en orsak till en utebliven övergång.

- Jag tror dels på grund av coronasituationen. Innan pandemin bröt ut var vi väldigt nära varandra men utan att säga för mycket, för det hade varit fel av mig att säga vad som kunde blivit bättre eller vad som var bra, säger Milosevic till Expressen.

Alexander Milosevic lämnade AIK efter guldsäsongen 2018 men då han hade svårt att ta en ordinarie plats hos Nottingham återkom förhoppningen hos AIK-supportrarna att han skulle återvända.

Och nu berättar han för Expressen att det fanns ett ömsesidigt intresse.

Men samtidigt vill han inte gå in närmare på varför det inte blev något med AIK till slut.

- Just nu i den här situationen, jag som AIK-supporter och spelare, det hade varit dumt av mig att dra upp sådana saker. Det AIK behöver är lugn och ro, säger Milosevic till Expressen.

Milosevic berättar dock att han haft kontakt med AIKs sportchef Henrik Jurelius redan innan han blev sportchef och att kontakten blivit än bättre sedan han tog över den rollen.

- Min kontakt med Jurelius var bra sedan innan men den har blivit ännu bättre sedan han blev sportchef. Jurelius är en otrolig människa och han är ny i sportchefsrollen men jag tror att han kan göra det jävligt bra i AIK. När det inte går bra i en klubb som AIK så jagas det alltid efter syndabockar men jag tror att Jurelius är helt fel person att få den hatten på sig.

Alexander Milosevic tror också att han inte kunnat gått in och gjort skillnad omedelbart för AIK om han valt att skriva på för klubben. Hos Vejle får han en försäsong som han känner att han behöver.

- Jag får en försäsong vilket är viktigt för mig. Under tiden har jag tränat på hårt med både fotboll och styrka, så jag känner mig jävligt stark, men det är skillnad när man ska in och spela match. Om det hade blivit AIK så hade jag behövt en startsträcka för att nå min maxkapacitet.