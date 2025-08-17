Milans sportchef: ”Höjlund är ett bra alternativ”

Rasmus Höjlunds tid i Manchester United ser ut att vara över.

Nu kommenterar AC Milan en eventuell transfer för den danska anfallaren.

– Vi utvärderar honom dessa dagar, men transfermarknaden är oförutsägbar, säger sportchefen Igli Tare enligt La Gazzetta dello Sport.

Rasmus Höjlund, 22, ser ut att lämna Manchester United. Den danske anfallaren har tidigare rapporterats vara oönskad i ”The Red Devils”, och det har funnits uppgifter på att italienska klubbar jagar 22-åringen.

Tidigare under söndagen rapporterade transfergurun Fabrizio Romano att Höjlunds tid i United ”definitivt är över”. Dansken saknades i Manchester Uniteds premiärförlust mot Arsenal och enligt Romano är klubben bestämd med att strikern ska lämna.

Tidigare har Milan rapporterats vara intresserat av att ta in Höjlund på lån, och nu kommenterar den italienska klubbens sportchef, Igli Tare, en eventuell affär för första gången.

– Höjlund är ett bra alternativ för oss. Vi utvärderar honom dessa dagar, men transfermarknaden är oförutsägbar. Vi vet att vi måste agera på den positionen och vi vet också att det måste vara spelare som kan ge något extra till den här gruppen, säger Tare enligt La Gazzetta dello Sport.

Samtidigt tittar Milan även på Dušan Vlahović i Juventus.

– Vlahovic? Det är också ett alternativ, en anfallare måste komma, säger Tare.

Rasmus Höjlund har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2028. Han har tidigare representerat Atalanta i italienska Serie A.