Sky: Nkunku överens med Bayern München

Christopher Nkunku, 27, är på väg att lämna Chelsea.

Enligt tyska Sky Sport är fransmannen överens med Bayern München.

Nu återstår det för klubbarna att komma överens om en övergång.

Tiden i Chelsea ser ut att vara förbi för den franska forwarden Christopher Nkunku. 27-åringen har tidigare rapporterats vara på väg till tyska RB Leipzig i en bytesaffär med Xavi Simons, men enligt tyska Sky Sports har Nkunku nu kommit överens med en annan Bundesliga-klubb.

Det handlar om Bayern München, och enligt reportern Florian Plettenberg är Nkunku och Bayern muntligt överens om villkoren för det personliga avtalet. Fransmannen sägs dessutom vilja flytta till Bundesligamästaren.

🚨🔴 FC Bayern and Christopher #Nkunku have reached a full verbal agreement. Personal terms are 100% agreed, as Christo wants to join Bayern.



However, Chelsea still want a permanent deal, as previously reported, while Bayern are considering a loan. There is no agreement on the… pic.twitter.com/i2XD2IcbOQ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2025

För att en affär ska kunna gå i lås måste Chelsea och Bayern München komma överens om villkoren för en övergång, där Chelsea sägs vilja ha betalt för Nkunku medan Bayern vill få till ett lån.

Christopher Nkunku har totalt gjort 62 matcher och 18 mål för Chelsea sedan han anslöt från Leipzig 2023. Han har kontrakt fram till sommaren 2029.