Underläge i halvtid – men Pere Milla och Miguel Rubio fixade Espanyols vändning

Espanyol vann med 2–1 mot Atletico Madrid

Pere Milla avgjorde för Espanyol

Espanyol nu sjunde, Atletico Madrid på 14:e plats

Bortalaget Atletico Madrid ledde med 1–0 i La Liga efter halva matchen. Men Espanyol vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1. Stor matchhjälte blev Pere Milla, med sitt 2–1-mål efter 84 minuter.

Espanyol–Atletico Madrid – mål för mål

Matchen var mållös till Atletico Madrid tog ledningen i 37:e minuten, genom Julian Alvarez. Det dröjde till den 73:e minuten innan Miguel Rubio kvitterade för Espanyol.

Och med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Pere Milla. Därmed hade laget vänt matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Espanyol ligger på sjunde plats medan Atletico Madrid är på 14:e plats.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen.

Espanyol tar sig an Real Sociedad i nästa match borta söndag 24 augusti 19.30. Atletico Madrid möter Elche hemma lördag 23 augusti 19.30.

Espanyol–Atletico Madrid 2–1 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (37) Julian Alvarez, 1–1 (73) Miguel Rubio, 2–1 (84) Pere Milla.

Varningar, Espanyol: Fernando Calero, Omar El Hilali, Jose Salinas. Atletico Madrid: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Johnny Cardoso.

Nästa match:

Espanyol: Real Sociedad, borta, 24 augusti

Atletico Madrid: Elche, hemma, 23 augusti