Jesper Karlström blir kapten i Udinese: ”Förebild”

Jesper Karlström blir ny kapten för italienska Udinese.

Det bekräftar klubben under söndagen.

Den svenske mittfältaren Jesper Karlström, 30, har blivit en nyckelspelare i italienska Udinese sedan han anslöt från Lech Poznan i Polen förra sommaren. Nu står det klart att den tidigare Djurgårdsmittfältaren blir ny lagkapten för Serie A-klubben.

Under söndagen meddelade Udinese att Karlström blir ny kapten, och Sandi Lovric blir vice lagkapten.

”De två spelarna är fantastiska professionella och förebilder både på och utanför planen”, skriver klubben i ett uttalande.

Nuovi leader in casa bianconera 🤩

Il nuovo capitano dell’Udinese è Jesper Karlström!

Al suo fianco, come vicecapitano, Sandi Lovrič.

Due punti di riferimento dentro e fuori dal campo. 🫡🤍🖤 pic.twitter.com/DVrr5Gmhs3 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 17, 2025

Jesper Karlström har kontrakt med Udinese till sommaren 2026.