Jesper Karlström blir kapten i Udinese: ”Förebild”
Jesper Karlström blir ny kapten för italienska Udinese.
Det bekräftar klubben under söndagen.
Den svenske mittfältaren Jesper Karlström, 30, har blivit en nyckelspelare i italienska Udinese sedan han anslöt från Lech Poznan i Polen förra sommaren. Nu står det klart att den tidigare Djurgårdsmittfältaren blir ny lagkapten för Serie A-klubben.
Under söndagen meddelade Udinese att Karlström blir ny kapten, och Sandi Lovric blir vice lagkapten.
”De två spelarna är fantastiska professionella och förebilder både på och utanför planen”, skriver klubben i ett uttalande.
Jesper Karlström har kontrakt med Udinese till sommaren 2026.
