Sporting Lissabon-seger med 6–0 mot Arouca

Ricardo Mangas avgjorde för Sporting Lissabon

Andra raka segern för Sporting Lissabon

Det blev en klar seger för Sporting Lissabon mot Arouca hemma i Primeira Liga herr. Matchen slutade 6–0 (3–0).

Det var andra raka för Sporting Lissabon, efter 2–0-segern mot Casa Pia i premiären.

Nacional nästa för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon tog en tidig ledning. Ricardo Mangas gjorde målet, redan i 20:e minuten.

I den 30:e minuten fick Aroucas Dylan Nandin rött kort.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Luis Suarez på straff.

Sporting Lissabon ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken, genom Francisco Trincao på pass av Goncalo Inacio. Direkt efter pausen ökade Ricardo Mangas Sporting Lissabons ledning framspelad av Georgios Vagiannidis.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Luis Suarez träff på nytt och ökade ledningen för Sporting Lissabon.

Till slut kom också 6–0 genom Francisco Trincao på pass av Geovany Quenda i 76:e minuten.

Lagen möts igen 25 januari.

Sporting Lissabon tar sig an Nacional i nästa match borta lördag 23 augusti 19.00. Arouca möter samma dag 21.30 Rio Ave hemma.

Sporting Lissabon–Arouca 6–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (20) Ricardo Mangas, 2–0 (31) Luis Suarez, 3–0 (45) Francisco Trincao (Goncalo Inacio), 4–0 (50) Ricardo Mangas (Georgios Vagiannidis), 5–0 (62) Luis Suarez, 6–0 (76) Francisco Trincao (Geovany Quenda).

Varningar, Sporting Lissabon: Ivan Fresneda.

Utvisningar, Arouca: Dylan Nandin.

Nästa match:

Sporting Lissabon: CD Nacional Funchal, borta, 23 augusti

Arouca: Rio Ave, hemma, 23 augusti