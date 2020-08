Svåra bussresan - utan nyförvärv

Falkenbergs FF har minst sagt en tuff uppgift framför sig på lördagen. Inte nog med att laget möter formlaget Östersund - laget får klara sig utan fyra ordinarie spelare plus de två nyförvärv som hallänningarna gjorde i veckan.

- Det är bättre de kommer in och lär känna laget än att dyka in direkt till en match mot Östersund borta. De måste få några träningar i kroppen. Fransmannen är ändå inte riktigt spelklar, säger tränaren Hans Eklund till Hallands Nyheter syftandes på Gregorie Amiot.

Falkenberg ligger på kvalplats och har bara vunnit två av 17 matcher denna säsong. Laget har tagit bara en poäng på de fyra senaste matcherna. Och på lördagen väntar Östersund.

Då har lagen dessutom en lång bussresa i benen. Därför att i tider som dessa är det buss som gäller till bortamatcherna.

- Delvis är det så. Flyg blir väldigt dyrt och det är osäkert med corona, tåg likaså. Buss var bästa ekonomiska alternativet också. Vi är ju en lågbudgetklubb, säger Eklund till Hallands Nyheter.

Falkenberg påbörjade bussresan redan vid sjutiden på fredagsmorgonen för att hinna upp till Östersund i god tid. Men laget kommer att göra ett uppehåll för natten i Sundsvall, där laget hade en träning inbokad på Norrporten Arena vid 19:30.

- Det är lite farligt att göra för många avancerade grejer när man suttit så länge på en buss så det blir en timme, mer för att skaka av sig resan.

Fyra spelare saknas på bussresan norrut, precis som de spelare som skrev på i veckan innan transferfönstret stängde.

- ”Tibbe” Brink Joza, (Mahmut) Özen, Marcus (Mathisen) och ”Moki” (Mohammad Ahmad) är inte med. Inte heller våra två nyförvärv, säger Eklund.

De två nyförvärven, Axel Norén från Gefle och fransmannen Gregorie Amiot, senast från holländska Fortuna Sittard är båda mittbackar, något laget redan har gott om.

- Ja, det är många mittbackar nu, men ”Tibbe” har ju en bristning i vaden och blir borta ett par veckor. Och det kommer bli tufft i höst och gå åt mycket folk, då är det bra att vi har konkurrens.