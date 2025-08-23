Barças galna vändning – Rashford utbytt

Barcelona var nära ett fiasko i La Liga-premiären.

Då vände de 0–2 till 3–2 mot Levante.

la Liga drog i gång i helgen och de regerande mästarna Barcelona ställdes mot Levante i premiären.

Det var nära att den katalanska jätten föll direkt. Barça låg under med två mål mot noll i halvtid. I paus bytte Barcelona-tränaren Hansi Flick ut nyförvärvet Marcus Rashford och Marc Casado. In kom i stället Dani Olmo och Gavi.

Ett byte som gav effekt. Sju minuter in i den andra halvleken lyckades Pedri slå in reduceringsmålet. Bara minuter senare kvitterade Barcelona genom Ferran Torres.

Sedan dröjde det till tilläggstid då Barcelona fullbordade sin vändning. Levante-backen Unai Elgezabal skarvade in bollen i eget mål efter ett inlägg.

Matchen slutade 3–2 till Barça.