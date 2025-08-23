Dyster efter derbyförlusten: ”Spelarna förtjänar mer”

SOLNA. AIK hade chansen att ta tredje derbysegern på hemmaplan för säsongen.

Så blev det inte då Therese Åsland stod för matchens enda mål på Skytteholm.

– Bittert, jag tycker att spelarna förtjänar mer, säger AIK:s huvudtränare Lukas Syberyjski till FotbollDirekt.

2–0 mot BP och 1–0 mot Hammarby, det var AIK:s derbyfacit från i våras.

Idag hade man chansen att kröna derbystatistiken genom vinna säsongens tredje och sista hemmaderby, men så blev det inte.

Therese Åsland satte dit matchens enda mål från straffpunkten i den 82:a minuten och säkrade således segern för Djurgården i dagens derby.

– Bittert, jag tycker att spelarna förtjänar mer, jag tycker att vi gör väldigt mycket saker bra, men sanningen att säga så kanske vi inte testar deras målvakt tillräckligt mycket. Vi är inte tillräckligt spetsiga och vi får inte ut tillräckligt mycket av våra höga bollvinster, vi får inte ut tillräckligt mycket av våra ingångar in i motståndarnas straffområde. Så bittert utifrån att arbetsinsatsen är oerhörd och de kommer ur i sina uppspel, vi kommer ur. De får inte bett i vår press, vi får det. Fotboll spelas inte bara mellan straffområden så därav går det inte att prata om rättvisa eller orättvisa, för de är inne i vårt straffområde och får nog iväg fler avslut än vad vi får, säger AIK:s huvudtränare Lukas Syberyjski till FotbollDirekt.

Djurgårdens segermål kom alltså från straffpunkten och kring den är det inget snack menar Syberyjski.

– Den tycker jag är solklar, säger han.

Och de straffsituationer för er som det ropas på från framförallt läktarhåll?

– Känslan är att Jennie blir ordentligt fasthållen och inte får chansen att göra något. Sedan händer sådana här saker i straffområdet mer eller mindre hela tiden. Det är svårt att vara domare, jag försöker varje vecka på träning att vara den värsta som de någonsin haft så att vi ska vara förberedda på det.

– Det svåraste för oss tycker jag blir inkonsekvensen, när en sak blir en grej i en läget men inte i andra läget, då blir det svårt för spelarna förhålla sig till något. Straffsituationerna… jag vet inte. Deras är i alla fall solklar, det finns inget att säga om det.

En AIK-seger idag hade inte bara inneburit tre poäng i tabellen, utan det hade även varit första gången på damsidan som man vunnit samtliga hemmaderbyn.

AIK:s säsong i år har varit betydligt starkare än fjolårssäsongen vid samma tidpunkt, men att summera något nu är inget som Syberyjski vill göra.

– Vi hade en förhoppning om att kunna göra något som inget AIK-lag på damsidan hade gjort förut, nämligen att vinna alla tre hemmaderbyn, det hade varit ett statement. Nu gör vi inte det utan vi vinner två och förlorar en, så vi har en resa kvar att göra.

– Vi har tagit 22 poäng, alla pratar historik hit och dit, förra årets lag tog 26 så de är fortfarande fyra bättre än vi, så vi får se när säsongen är slut.