Uppgifter: Fernandes i samtal med saudisk klubb

Bruno Fernandes kan lämna Manchester United.

Mittfältaren har samtalat med saudiska Al-Ittihad.

Det rapporterar The Sun.

Tidigare i somras kopplades Manchester United-stjärnan Bruno Fernandes ihop med saudiska Al-Hilal.

Senare uppgav journalisten Ben Jacobs att han har gjort sitt val och kommer att stanna i United. Nu rapporterar The Sun uppgifter som kan öppna upp för en flytt till Saudiarabien.

Enligt den brittiska tabloiden har Fernandes fört samtal med Al-Ittihad, som uppges vilja värva honom. Enligt The Sun har den saudiska klubben erbjudit ett kontrakt värt 33 miljoner pund (429 miljoner kronor) per år.

Portugisens kontrakt med United löper ut sommaren 2027.



