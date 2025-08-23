Romano: Aston Villa intresserat av Nkunku

Christopher Nkunku ser ut att lämna Chelsea.

Nu visar Aston Villa intresse för fransmannen.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Mycket tyder på att Christopher Nkunku kommer att lämna Chelsea.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan det bli flytt till en Premier League-konkurrent. Romano rapporterar att Aston Villa har tagit en första kontakt med Chelsea om Nkunku.

Samtidigt ska Villa fortfarande ha intresse för anfallaren Nicolas Jackson och PSG:s Marco Asensio. Även RB Leipzig och Bayern München uppges vara intresserade av Nkunku.

Fransmannens kontrakt emd Chelsea löper ut sommaren 2029.