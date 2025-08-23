Milans fiasko – föll mot nykomlingarna

Serie A-säsongen är i gång.

Under lördagen ställdes Milan mot nyligen uppflyttade Cremonese.

Då skrällde nykomlingarna med en 2–1-seger över ”Rossoneri”

Serie A-säsongen sparkade i gång under lördagen. Då gästade Milan nykomlingarna Cremonese i premiären.

Tränaren ”Max” Allegri, som återvänt till Milan inför säsongen, ställde upp med prestigevärvningen Luka Modric direkt.

Men det blev ingen glad dag för Milanoklubben. Cremonese tog ledningen efter dryga halvtimmen genom Federico Baschirotto.

Milan skulle visserligen kvittera i slutet av första halvlek när Strahinja Pavlović kvitterade till 1–1.

I den andra halvleken återtog Cremonese ledningen och vann matchen med 2–1.

