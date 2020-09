Blåvitts interna lösning i tränarfrågan

På torsdagen fick Poya Asbaghi sparken som tränare för IFK Göteborg. Någon ny tränare presenterades inte, utan det blir en senare fråga. Samtidigt måste verksamheten fortgå och nu har IFK Göteborg presenterat den lösning som gäller tills en ny huvudtränare är på plats.

Assisterande tränaren Ferran Sibila tar klivet upp som huvudansvarig med Alf Westerberg som assisterande.

- Från och med söndag är det han som leder laget och jag hjälper honom, säger Westerberg till GP.

IFK Göteborg har haft några turbulenta dagar, där tränaren Poya Asbaghi fick lämna laget trots att han varit omtyckt av både spelare och folket runt laget och även avgående sportchefen Kennet Andersson.

Ny väntar jobbet att presentera en ny tränare men tillsvidare måste laget ledas av någon och valet har då fallit på assisterande tränaren Ferran Sibila som går in som "caretaker" som det heter i den brittiska fotbollen. Och till sin hjälp från han Alf Westerberg.

Det är inte första gången som Westerberg rycker in i rollen som hjälptränare tills en ny är på plats.

I juli 2017 när Jörgen Lennartsson fick sparken var det också Westerberg som fick rycka in, den gången tillsammans med Torbjörn Nilsson. Och 2018 var också Westerberg assisterande, då till just Asbaghi.

Efter det har han jobbat som koordinator, en roll han kommer att sköta fortsatt.

- Jag har samma roll som lagkoordinator som jag har haft hela vägen. Den har formats, kanske framför allt under det här året. Jag ägnar mig åt logistik, planering och analys av motståndare samt har varit behjälpligt på planen. Det är ingen skillnad i det, säger Westerberg till GP men känner också sin plikt att hjälpa till när läget är som det är.

- Sedan får jag självklart hjälpa och stötta Ferran i det här. Det blir väl en aktivare roll på plan eftersom vi är färre nu. Från och med söndag är det han som leder laget och jag hjälper honom.

Rutinerade Westerberg är en trygg pjäs att luta sig emot i Blåvitt och någon som kan klubben utan och innan och som "varit med förr".

- Det är mitt åttonde år i Blåvitt, man kan väl säga att det i alla fall inte har varit händelselöst. Det är klart att man på ett sätt blir luttrad, åtminstone mindre känslig med tiden. Jag har varit med om en del saker i tidigare klubbar. Man vet att det är så här.

Han sätter också ord på vad han känner kring beskedet om att Asbaghi fått lämna sitt uppdrag som huvudtränare.

- Jag får väl säga att jag såklart blev förvånad, samtidigt som vi kan branschens förutsättningar. Man vet att det kan hända, men det är klart att jag naturligtvis blev förvånad och framför allt ledsen över att det behövde bli så här.