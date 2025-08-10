Uppgifter: Szabolcs klar för AIK – värvas från Bolton

AIK uppges ha gjort klart med Schön Szabolcs, 24.

Enligt journalisten Ágoston Kovács är vänsterbacken klar för ”Gnaget” och ansluter från Bolton Wanderers.

AIK sägs vara ute efter att hämta in en ny vänsterback efter att Jere Uronen lämnat för grekiska Atromitos FC. Expressen rapporterade i helgen att Stockholmsklubben ”jobbar stenhårt” på att värva den 24-åriga ungraren Schön Szabolcs från League One-klubben Bolton Wanderers. Enligt tidningen ska ”Gnaget” framför allt vara ute efter ett lån av vänsterbacken.

Nu uppges affären vara klar. I alla fall om man får tro journalisten Ágoston Kovács. Enligt Kovács är Schön Szabolcs helt klar för AIK och ansluter i en permanent affär från Bolton Wanderers.

Vidare sägs 24-åringen vara ”redo för en ny utmaning i Sverige”.

🚨🇭🇺✍️ SIGNED & SEALED!🦭

— Ágoston Kovács (@KovacsAgostonTG) August 9, 2025

Den ungerska vänsterbacken har tillhört i Bolton sedan ett år tillbaka. Innan dess spelade han för ungerska Fehérvár. Under den gångna säsongen stod Schön för ett mål och fyra assist på 39 matcher med Bolton Wanderers – där han har kontrakt till och med sommaren 2027.



