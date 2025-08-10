SOLNA. Tokhyllad av Djurgårdens tränare, men det är Anton Salétros själv ointresserad att prata om.

När han får höra vad Mikkjal Thomassen däremot sagt om sin kaptens betydelse för AIK vänder landslagsmittfältaren och blir betydligt mer intresserad.

– Det är något helt annat att höra vad sin egen tränare säger, det kan jag svara på. Det är ju det man vill höra, att man är uppskattad av sin tränare och sina lagkamrater, konstaterar Salétros.

”Mittfältaren… vad är namnet nu igen? Han är bästa spelaren, han håller ihop laget. Sal… Salétros! Utan Salétros lider AIK. Enligt mig är han den stora nyckelspelaren, han är deras viktigaste spelare”.

Jani Honkavaara var tydlig i veckan när FotbollDirekt frågade Djurgårdens tränare vem i AIK som är största hotet i derbyt på söndag.

Finländaren menar att AIK är ett lag med Salétros på planen, ett annat utan sin kapten och landslagsmittfältare.

Anton Salétros var också spelaren som räddade kryss i vårderbyt med ett sent inprickat 1-1-mål på 3Arena.

– Så var det ja, säger han själv med ett leende och fortsätter:

– Vi får se hur det går på söndag. Vi ser fram emot matchen och jag hoppas att vi gör en bra prestation. Derbyna innehåller mycket känslor och alla vill vinna en sådan match.

Hur ser du på att Djurgårdens tränare pekar ut dig som den stora nyckelspelaren, att det är du som håller ihop AIK:s lag och att de lider utan dig?

– Ingenting egentligen… Jag är fullt fokuserad på vad min egen tränare och mina lagkamrater tycker om mig. Alla utifrån från tycka vad de vill om mig, oavsett om det är bra eller dåliga saker. Alla har rätt till sin åsikt.

Men är det inte kul att höra ändå att Djurgårdens tränare tycker att du är så viktig för ditt lag?

– Jag lägger ingen beaktning i vad deras tränare tycker om mig eller vårt lag. Vi vet vad om vad vi är bra på, säger Salétros ointresserat.

Här blir Salétros mer pratsugen: ”Så klart ett gott betyg”

Inför Europamatchen mot Györi i torsdags frågade FotbollDirekt AIK:s tränare Mikkjal Thomassen om Salétros är för viktig för sitt lag. Thomassen svarade då så här:

”Spelare som Anton med den erfarenheten… inget lag skulle kunna ersätta Salétros i den här ligan, det är inte enkelt, det är en utmaning. Vi gillar inte när Anton är borta för han är väldigt viktig för oss”.

När Salétros får höra vad AIK-tränaren sagt om sin spelare vänder kaptenen och blir betydligt mer sugen på att prata om hyllningarna.

– Det är något helt annat att höra vad sin egen tränare säger, det kan jag svara på. Det är ju det man vill höra, att man är uppskattad av sin tränare och sina lagkamrater. Att de anser att jag är en viktig spelare är så klart ett gott betyg, säger Salétros med ett nytt leende.

Derbyt mellan AIK och Djurgården har avsparkstid klockan 14:00 under söndagen och det väntas bli närmare 50 000 åskådare på plats på Strawberry arena.