Simon Bengtsson, 21, blir kvar i Helsingborgs IF.

Vänsterbacken har kritat på en förlängning över tre år.

– Jag känner ett stort förtroende från alla i klubben, säger han i ett uttalande.

Helsingborgs IF går mot en tung säsong i superettan. Storklubben placerar sig på elfteplats inför söndagens möte med Utsiktens BK och måste vinna för att inte riskera att bli indragna i bottenstriden.

Nu kommer ett glädjebesked för HIF när vänsterbacken Simon Bengtson förlänger med moderklubben.

– Det är naturligtvis glädjande att ha förlängt avtalet med HIF, min moderklubb och förening som betyder så mycket för mig. Jag känner ett stort förtroende från alla i klubben och är övertygad om att detta är rätt plats för min fortsatta utveckling. Nu ser jag framemot att ta ytterligare steg både individuellt och med laget, säger 21-åringen i ett uttalande.

Helsingborgs IF och vänsterbacken Simon Bengtsson är överens om en kontraktsförlängning. Den HIF-fostrade 21-åringen har tecknat ett nytt treårsavtal. — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) August 9, 2025

Bengtsson har tillhört Helsingborgs IF sedan han började spela fotboll, och debuten för A-laget kom redan som 16-åring 2021. I år har vänsterbacken startat tolv matcher i superettan för HIF.

– Simon har varit en del av herrlaget länge och har trots sin unga ålder visat en mognad för att hantera såväl med- som motgångar. Vi är glada över hans utveckling och ser framemot att fortsätta arbeta för att ta ytterligare kliv tillsammans, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i Helsingborg.

Kontraktet är skrivet över tre år.