Här är Djurgårdens derbytrupp – Ekdal med mot AIK

Djurgården gästar AIK på Strawberry arena.

Nu har ”Blåränderna” släppt truppen till det heta derbyt.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Under söndagseftermiddagen är det dags för årets andra derby mellan Stockholmsrivalerna AIK och Djurgården. Hatmötet spelas på Strawberry arena i Solna med avsparkstid klockan 14:00.

Nu har gästande Dif släppt sin trupp till det heta derbyt. Då står det klart att Albin Ekdal, som varit tveksam till spel mot ”Gnaget”, är med i Djurgårdens derbytrupp. Samtidigt missar Patric Åslund matchen, samtidigt som Daniel Stensson, Mikael Marqués och Malkolm Nilsson Säfqvist är långtidsskadade.

Djurgården ligger på åttondeplats i allsvenskan efter 18 spelade omgångar. Hemmalaget AIK placerar sig på en femteplats inför hatmötet.

Djurgårdens derbytrupp: