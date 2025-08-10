Här är Djurgårdens derbytrupp – Ekdal med mot AIK
Djurgården gästar AIK på Strawberry arena.
Nu har ”Blåränderna” släppt truppen till det heta derbyt.
Under söndagseftermiddagen är det dags för årets andra derby mellan Stockholmsrivalerna AIK och Djurgården. Hatmötet spelas på Strawberry arena i Solna med avsparkstid klockan 14:00.
Nu har gästande Dif släppt sin trupp till det heta derbyt. Då står det klart att Albin Ekdal, som varit tveksam till spel mot ”Gnaget”, är med i Djurgårdens derbytrupp. Samtidigt missar Patric Åslund matchen, samtidigt som Daniel Stensson, Mikael Marqués och Malkolm Nilsson Säfqvist är långtidsskadade.
Djurgården ligger på åttondeplats i allsvenskan efter 18 spelade omgångar. Hemmalaget AIK placerar sig på en femteplats inför hatmötet.
Djurgårdens derbytrupp:
- Piotr Johansson
- Marcus Danielson
- Jacob Une
- Miro Tenho
- Rasmus Schüller
- Tobias Gulliksen
- Albin Ekdal
- August Priske
- Tokmac Nguen
- Zakaria Sawo
- Theo Bergvall
- Hampus Finndell
- Oskar Fallenius
- Mikael Anderson
- Adam Ståhl
- Matias Siltanen
- Keita Kosugi
- Isak Alemayehu
- Jacob Rinne
- Filip Manojlovic
