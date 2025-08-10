Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Här är Djurgårdens derbytrupp – Ekdal med mot AIK

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Djurgården gästar AIK på Strawberry arena.
    Nu har ”Blåränderna” släppt truppen till det heta derbyt.

    Video

    Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

    Under söndagseftermiddagen är det dags för årets andra derby mellan Stockholmsrivalerna AIK och Djurgården. Hatmötet spelas på Strawberry arena i Solna med avsparkstid klockan 14:00.

    Nu har gästande Dif släppt sin trupp till det heta derbyt. Då står det klart att Albin Ekdal, som varit tveksam till spel mot ”Gnaget”, är med i Djurgårdens derbytrupp. Samtidigt missar Patric Åslund matchen, samtidigt som Daniel Stensson, Mikael Marqués och Malkolm Nilsson Säfqvist är långtidsskadade.

    Djurgården ligger på åttondeplats i allsvenskan efter 18 spelade omgångar. Hemmalaget AIK placerar sig på en femteplats inför hatmötet.

    Djurgårdens derbytrupp:

    • Piotr Johansson
    • Marcus Danielson
    • Jacob Une
    • Miro Tenho
    • Rasmus Schüller
    • Tobias Gulliksen
    • Albin Ekdal
    • August Priske
    • Tokmac Nguen
    • Zakaria Sawo
    • Theo Bergvall
    • Hampus Finndell
    • Oskar Fallenius
    • Mikael Anderson
    • Adam Ståhl
    • Matias Siltanen
    • Keita Kosugi
    • Isak Alemayehu
    • Jacob Rinne
    • Filip Manojlovic

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt