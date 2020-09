AVSLÖJAR: Klubbarna som jagar Molins - vill ta förre MFF-stjärnan

Guillermo Molins är borta från Malmö FF. Det har gått tre veckor av tystnad kring 31-åringen.

I dag kommer nya uppgifter till FotbollDirekt.se om både Mikael Stahres Sarpsborg och danska Vejle.



Till sist gick det inte längre under nye Jon Dahl Tomasson för Guillermo Molins och efter över tio år i MFF och sammanlagt tre sejourer (2006-2011, 2013-2016, 2018-2020) så bröt alltså ett av Malmös största namn över 2000-talet sitt avtal.

Bara fyra allsvenska starter fick honom att ge upp hoppet om en framtid under Tomassons ledning. På slutet var han dessutom vid flera tillfällen till och med utanför matchtruppen. Bara några veckor innan brytningen hade han uttalat sig så här för Expressen:

''Det känns inte bra, det gör det inte. Personligen hade jag en otrolig formtopp under två månaders tid vilket gav mig en startplats i början, men sedan har det blivit mindre och mindre speltid... Jag har väl egentligen inte mer att kommentera än så. Jag är i Malmö för att spela fotboll, inte titta på fotboll, sa han 29 juli''.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att han är nära en ny klubb och det ser alltså ut att sluta med antingen Mikael Stahres Sarpsborg eller danska Vejle.

I den förstnämnda klubben finns Mikael Stahre och i Vejle Alexander Milosevic. Den danska klubben tränas av rumänen Constantin Galca (bilden) som tidigare bland annat tränat Espanyol i La Liga.

Norska journalisten Jonas Giæver twittrade tidigare på tisdagen om Sarpsborgs intresse för Molins.

Flera olika källor bekräftar för FotbollDirekt att dessa två klubbar nu vill knyta Molins till sig. Såväl Sarpsborg som Vejle har enligt vad FotbollDirekt erfar lagt var sitt kontraktsförslag.

Tidigare har även grekiska SDNA haft uppgifter om att Molins kan vara på väg tillbaka till Grekland, Molins tillhörde ju 2018-2018 Panathinaikos.

Malmös sportchef Daniel Andersson var känslosam i det att han meddelade att Molins var klar för att lämna Malmö.

'' Det är ingen tvekan om att Gische är en MFF-ikon som har gjort väldigt mycket för klubben. Han har under långa perioder varit en bärande spelare för oss, med fyra SM-guld och många viktiga mål, men han har inte fått den speltid han önskar under de senaste två åren. Därför känner båda parter att det nu är dags att gå skilda vägar''.



FotbollDirekt har förgäves försökt nå Guillermo Molins för en kommentar.