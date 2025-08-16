Malmö FF kommer från en tung förlust mot FC Köpenhamn i Champions League.

Förlorar man lördagens allsvenska match mot Halmstad tror Ulf Nilsson, redaktör för Himmelriket på Svenska Fans, att Henrik Rydströms dagar som huvudtränare är räknade.

– Oavsett hur det går tror jag att detta är sista säsongen Henrik styr Malmö FF, säger Nilsson till FotbollDirekt.

Efter 0-0 hemma mot FC Köpenhamn i Champions League-kvalets tredje runda vände mötet till Danmark och Parken – där FCK besegrade de Himmelsblå med hela 5-0.

Med två dagars reflektion från storförlusten mot den danska rivalen har Ulf Nilsson, redaktör för Himmelriket på Svenska Fans, landat i följande analys:

– Analysen är att vi inte räcker till mot ett lag som FCK, sedan kanske det inte är en 5-0-match egentligen. Men det är inget snack om att de, sett över två matcher, är ett klart bättre lag. De är bättre på varje position, är bättre som lag och är mer effektiva. Då slutar det som det gör här. Vi är inte där och vi hade behövt att alla max-presterar, istället har vi egentligen ingen som gör en speciellt stark insats.

Efter tisdagens förlust var MFF-kaptenen, Pontus Janssons, tydlig med vad han kände kring insatsen från sitt lag.

”Vi har kommit hem för att vi brinner för den här föreningen. Vi vill att du ska brinna för klubbmärket. Det blir klyschor nu men så länge du visar passion och att du bryr dig har du i alla fall vunnit min tillit”, sade han till Sportbladet och fortsatte:

”I vissa sekvenser ser det ut som att folk kanske inte gör det och så kan vi inte ha det”

Ulf Nilsson hoppas, och tror, inte att det ligger en allt för stor sanning i lagkaptenens ord.

– Alltså, sådant är alltid jättesvårt. Jag tror alltid att spelarna brinner där ute men när det rinner iväg blir man lite apatisk som spelare och hamnar mellan situationer. Jag tror att det kan se ut så men jag tror verkligen inte att det var så, säger han och tillägger:

– Sedan tycker jag, om man ser till Lasse Berg Johnsens kommentar efteråt, att han inte var hundra procent bakom taktiken. Börjar det då rinna iväg på planen så kanske man har svårt att ge de där sista procenten som verkligen behövs i en sådan match.

Depp i Malmö FF efter 5-0-förlusten i Danmark. Foto: Bildbyrån.

”Att vi förlorar är en sak – att vi blir totalt utskåpade är någonting annat”

Hur stor smäll skulle du säga att det var att förlora med fem mål mot en rival?

– Det ska ju faktiskt sägas att Malmö brukar vara bra på att inte åka på rådäng som vi gjorde nu. Det är ganska ovanligt och det trodde jag verkligen inte skulle hända. Vi har ju åkt dit rejält mot Real Madrid och PSG där vi blev totalt utskåpade, men mot ett lag som ändå är inom räckhåll brukar detta inte hända. Att vi förlorar är en sak, men att vi blir totalt utskåpade är någonting annat. Nu blir det intressant att se hur vi hanterar det. Att vi missar Champions League är en sak, det är ändå svårt att nå dit, men någonstans måste vi försöka landa och rädda den här säsongen nu.

Under den senaste tiden har det riktats tämligen stor kritik mot Malmö FF:s huvudtränare Henrik Rydström. Frågar man Ulf Nilsson om hans förtroende för den 49-årige tränaren är svaret tydligt.

– Det är väl ändå ganska stort. Jag tycker ändå att han, under de två och ett halvt åren han har varit här, har visat att han är en väldigt kompetent tränare. Det ger honom, tycker jag, lite andrum i det här läget att försöka rätta till det. Sedan tänker jag att det egentligen inte handlar jättemycket om vad jag tycker – utan allt handlar om spelarna och om de tror att Henrik är rätt man att vända på det här och att hans idéer är det som kommer att få oss på fötter igen. Det gäller åt båda håll. Tror de det är det skitsamma vad alla vi andra tycker och tror de inte på honom är det precis samma sak – det spelar ingen roll om vi tror på honom. Då måste vi hitta en annan lösning.

– Jag tycker att spelarna utifrån kommentarerna, med undantag från Lasse Berg Johnsen, inte beskyller Henrik för någonting utan att de tar på sig en stor del av ansvaret själva.

I vilken mån tycker du att kritiken mot honom är befogad?

– Det är elva matcher kvar av serien och vi är avsågade från guldet. Det är framförallt det jag tycker att kritiken ska ligga. Att vi förlorar mot FCK och åker ur Champions League, det kan vi hantera. Men att vi är så pass avsågade i serien är inte tillräckligt bra. Jag tycker inte bara att det är Henriks fel men, det är precis som han säger, han är ytterst ansvarig. Självfallet är han en del i det som inte har fungerat.

Under lördagen har Malmö FF chans att komma tillbaka på vinnarspåret då man gästar den allsvenska tolvan Halmstads BK på Örjans Vall. En seger där ett måste för Henrik Rydström, annars tyder mycket på att han har gjort sitt i MFF.

– Som sagt, även om jag inte tycker att vi borde kicka Henrik i det här läget, hade jag inte blivit överraskad om han fick sparken typ igår. Nu fick han inte det men skulle vi förlora mot Halmstad har jag svårt att se honom sitta kvar en vecka till, menar Ulf Nilsson.

– Det stora kruxet är framförallt att vi har provat att kicka en tränare utan att ha någonting redo när Milos (Milojevic) fick sparken härom året. Det gick käpprätt åt skogen. Ska vi kicka Rydström har vi lärt oss att vi måste ha någonting redo i alla fall.

Henrik Rydström. Foto: Bildbyrån.

Då uppnår Malmö FF:s säsong godkänt: ”Räcker inte bara med topp tre”

Om Malmö FF:s säsong ska betraktas som godkänd, vad behöver ske då enligt dig?

– Först och främst är det topp tre i allsvenskan. Något annat kan inte finnas. Jag menar på att det är tufft att ha som krav att man ska vinna varje säsong, men kravställan måste ligga på topp tre varje år. För att säsongen ska räknas som godkänd tycker jag inte att det räcker med bara topp tre heller, utan det är första kravet. Det andra är att vi på något sätt lyckas göra någon form av resultat i Europa. Förra året var det tufft i Europa League men vi behöver nog få med oss lite fler resultat än vad vi fick förra året, oavsett om det blir Europa League eller Conference League.

Kan det vara att ta sig till slutspel i någon av turneringarna?

– Jag tänker att det nästan är ett måste. Sedan tänker jag nog, oavsett hur det går och om vi tittar på Henriks framtid, att detta är sista säsongen Henrik styr Malmö FF. Någonstans känns det som att tre år i vilken klubb som helst är ganska mycket, och Malmö är definitivt inget undantag i det sammanhanget. Jag tror att både Henrik och Malmö är ganska färdiga med varandra efter året, avslutar Ulf Nilsson.

Matchen mellan Halmstads BK och Malmö FF har avspark klockan 15.00.