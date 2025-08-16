Newcastle är på jakt efter en ny anfallare till sin trupp.

Då har man återigen vänt blickarna mot Frankrike.

Där finns PSG:s Gonçalo Ramos – som man enligt Daily Mail har förnyat sitt intresse för.

Newcastle försöker, i samband med att Alexander Isak ryktas bort, hitta en ny anfallare.

I början av augusti rapporterade Daily Mail att ”The Magpies” undersökte en värvning av Paris Saint-Germains Gonçalo Ramos – i det fall att en affär med Benjamin Sesko fallerade.

Det har den gjort, då den slovenska anfallaren valde Manchester United.

Således har Newcastle nu, enligt samma källa, förnyat sitt intresse för den 24-årige anfallaren från Portugal.

Ramos sägs, enligt uppgifterna, vara en av två anfallare som Newcastle hoppas värva under återstoden av sommarens transferfönster.

Gonçalo Ramos står noterad för 19 mål på 46 framträdanden i PSG den gångna säsongen och har kontrakt till och med sommaren 2028.



