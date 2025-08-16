Viktor Gyökeres var i öppen konflikt med Sporting innan den svenske stjärnanfallaren fick drömflytten till Arsenal.

Alexander Isak försöker med samma knep och är på väg att göra sig omöjlig i Newcastle.

Varför bråkar sig de svenska stjärnorna bort från sina klubblag? FotbollDirekt söker svaret.

Borde Isak gå till Liverpool? Ja

Ja Nej Ja

Nej 0 Votes

Viktor Gyökeres fick sin drömflytt och den 26 juni presenterades den svenske stjärnanfallaren officiellt för Premier League-klubben Arsenal. Övergången, som rapporteras vara värd omkring 850 miljoner kronor (inklusive bonusar), gjorde anfallaren till den dyraste svenska spelaren någonsin, och Arsenals femte dyraste nyförvärv genom tiderna.

Men, som alla vet, var allt inte frid och fröjd i Viktor Gyökeres läger.

Viktor Gyökeres konflikt med Sporting

Rekordövergågen hade föregåtts av månader av bråk och konflikter med den portugisiska klubben Sporting. Schismen grundade sig i att klubbens tidigare sportchef, Hugo Viana, som värvade Gyökeres från Coventry 2023, hade lovat svensken att han skulle få lämna Sporting för omkring 65 miljoner euro (motsvarande drygt 710 miljoner kronor). Överenskommelsen hade dock aldrig skrivits ned på papper och gjorts officiell, och när Viana lämnade för Manchester City skrotades dealen från Sportings sida.

Klubbpresidenten Frederico Varandas var i stället tydlig med att det skulle krävas ett bud på minst 80 miljoner euro (drygt 894 miljoner kronor) för att släppa 27-åringen. Viktor Gyökeres och hans team blev rasande. “Blågult”-anfallaren raderade Sporting ur sin biografi på sociala medier och meddelade klubbledningen om att inte kommer att spela en minut till för den portugisiska klubben, enligt uppgifter. Den svenska transfersagan blossade där och då upp till en fullskalig konflikt mellan spelare och klubblag.

Gyökeres sista match för Sporting blev cupfinalen i slutet av maj. Foto: Alamy.

– Hot, utpressning och förolämpningar fungerar inte på mig. Jag kan garantera att Viktor Gyökeres inte kommer att lämna för 60 plus 10 miljoner euro, för det har jag aldrig lovat. Det spel som agenten håller på med gör bara saken värre, sa presidenten Frederico Varandas.

Gyökeres kontrade med att strejka från Sportings träningsläger under försäsongen. Supportrarna till den portugisiska klubben blev i sin tur rejält upprörda på den svenske anfallaren, och i en träningsmatch riktades en hård banderoll mot Viktor Gyökeres.

“Ingen står över klubbens intressen, vilka de än må vara”, skrev supportrarna.

Konflikten fortsatte, men till slut fick Gyökeres äntligen lämna Sporting och skrev på ett fem år långt kontrakt med Arsenal.

– Det har varit otroliga utmaningar med få vissa personer att förstå vad Viktor ville, och vad hans största önskan och dröm var. Efter allt han har gjort för Sporting hade man trott att det skulle finnas lite mer respekt för var spelaren själv ville gå, och inte vilken klubb som betalade bäst, sa Viktor Gyökeres team i en dokumentär på WTV.

– Hade Hugo Viana varit kvar i Sporting hade den här affären gått att lösa på en timme.

Nu är nästa svenska superstjärna på väg att bråka sig bort från sin klubb.

Alexander Isak vägrar spela för Newcastle

På bara en sommar har två svenska världsstjärnor hamnat i öppen konflikt med sina klubblag. Efter ett sommarfönster med mängder av skriverier om “Blågult”-stjärnor landade nyheten som en bomb tidigare i veckan: Alexander Isak vägrar att spela för Newcastle United igen.

Den 25-åriga anfallaren har varit på väg bort från Newcastle sedan en tid tillbaka, med Liverpool som det hetaste alternativet till ny klubbadress. Men enligt ansedda The Athletic har det nu blivit fråga om ett öppet krig mellan Isak och den nordengelska klubben.

Alexander Isak anländer till Newcastles träningsanläggning. Foto: Alamy.

Bakgrunden sägs vara att Isak tidigare blivit lovad ett nytt, förbättrat kontrakt i Newcastle, men redan förra sommaren informerade klubben anfallaren om att det inte skulle bli ett nytt avtal. Newcastle var tvunget att uppfylla de finansiella krav som ställs på klubben, och eftersom Alexander Isak redan har ett långt och fördelaktigt kontrakt skrotades planerna på en löneförhöjning. Det ska ha fått den svenske anfallaren att svara, redan förra sommaren, med att säsongen 2024/25 skulle bli hans sista i klubben.

Isak ska dessutom ha meddelat tränaren Eddie Howe om sin önskan att lämna Newcastle vid minst två tillfällen: den första strax innan säsongsslutet, och den andra efter den sista ligaomgången förra säsongen.

Svenskens exit från Newcastle hade kunnat bli en smärtfri historia, men i augusti nekade klubben ett bud från Liverpool på omkring 1,55 miljarder kronor och vips blev relationen mellan Isak och Newcastle kylig, spänd och konfliktartad.

Alexander Isak vägrar spela för Newcastle. Foto: Alamy.

Hur det blir med Alexander Isaks framtid är ännu oklart. Enligt The Telegraph har Newcastle satt stopp för en försäljning i sommar, medan The Athletic har rapporterat att det kommer krävas ett bud på motsvarande två miljarder kronor för att släppa anfallaren. Samtidigt har Chronicle Live rapporterat att det krävs en aningen lägre prislapp för att Newcastle ska vara berett att sälja Isak; nästan 1,7 miljarder kronor. Oavsett vad som händer med “Blågult”-stjärnan står det, enligt uppgifter, i alla fall klart att 25-åringen har gjort sin sista match för “The Magpies”.

Varför bråkar sig svenskarna bort?

Även om det hör till ovanligheterna att två av världens just nu hetaste anfallare, som dessutom båda är svenska, bråkar sig bort från sina klubbar under ett och samma transferfönster, är det trots allt inte något nytt att spelare går ut i öppna konflikter med sina klubblag för att få till en flytt.

Så sent som i förra sommaren fick den där och då kanske största stjärnan i världsfotbollen, Kylian Mbappé, igenom en flytt från Paris Saint-Germain till Real Madrid som senare skulle ta parterna hela vägen till rätten. Moisés Caicedo tvingade igenom en flytt till Chelsea 2023, som gjorde honom till den dåvarande dyraste vävningen till en Premier League-klubb någonsin, efter att, enligt uppgifter, ha vägrat träna med Brighton & Hove Albion, och den senaste i raden av spelare som har strejkat sig bort från sin klubb är Matheus Nunes som fick till en flytt till Manchester City tidigare i somras.

Kylian Mbappé tvingade sig bort från PSG 2024. Foto: Alamy.

Att tvinga sig bort från sin klubb är, trots allt, inte ett nytt fenomen. Visst sticker det ut att två profilerade svenska stjärnor tar till det gamla knepet under en och samma sommar, men världsfotbollen är inte densamma som för 20 år sedan. Klubblojalitet är en dygd som är reserverad åt få enskilda individer, och i dagens fotboll är det svårt att kräva att en svensk från Stockholm ska visa en odödlig lojalitet gentemot en portugisisk förening eller en klubb från norra England.

Det är inte en vågad gissning att säga att den typen av konflikter kommer att bli vanligare inom den stora, internationella fotbollen, och det är inte heller omöjligt att trenden kommer att leta sig hela vägen in i vår lilla, isolerade svenska fotboll. Frågan är bara vem som är nästa spelare att bråka sig bort från sin klubb.