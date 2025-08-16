Joan Garcia värvades till FC Barcelona den 18:e juni.

Sedan dess har han dock inte registrerats för spel – fram till nu.

Under lördagen meddelar Barcelona att målvakten är spelklar, tillsammans med nyförvärvet Marcus Rashford.

Det var i mitten av juni som det stod klart att Barcelona värvar Espanyols målvakt Joan Garcia, 24.

Den spanska burväktaren har dock inte kunnat registreras för spel sedan dess, då den katalanska klubben bland annat har brottats med ekonomiska utmaningar.

Senare under lördagen inleder Barcelona sin säsong i La Liga med att möta Mallorca på bortaplan. Först under morgonen samma dag står det klart att Garcia kan komma till spel då han har registrerats.

Detta efter att klubben har fått godkänt att Marc-André ter Stegens skada uppfyller kriterierna för en långtidsskada.

Vidare har även ett annat av sommarens nyförvärv, i form av Marcus Rashford, registrerats för spel – enligt Barca-presidenten Joan Laporta

Matchen mellan Mallorca och Barcelona har avspark klockan 19.30 ikväll.