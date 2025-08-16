Uppgifter: Sunderland närmar sig värvning av Mukiele

Han har tillbringat hela sin karriär i Frankrike och Tyskland.

Nu ser Nordi Mukiele ut att testa vingarna i England och Premier League.

Enligt Northern Echo är Sunderland nära att värva försvararen.

Med spel i klubbar som Montpellier, RB Leipzig, Paris Saint-Germain och Bayer Leverkusen kan Nordi Mukiele, 27, vara nära en flytt till England.

Det är den brittiska lokaltidningen Northern Echo som skriver att högerbacken närmar sig en övergång till en Premier League-klubb.

Det handlar om nykomlingarna Sunderland som sägs köpa loss 27-åringen för en summa på 9,5 miljoner pund, eller 123 miljoner kronor, med 32 miljoner kronor i bonusar.

Mukiele tillhör just nu Paris Saint-Germain men var utlånad till Bayer Leverkusen förra säsongen – där han spelade 24 matcher, gjorde två mål och en assist. Hans kontrakt med PSG sträcker sig till sommaren 2027.

Senare idag, lördag, premiärspelar Sunderland i Premier League då man möter West Ham United.