AVSLÖJAR: Ikonen har förlängt med AIK - nya kontraktet

Mittbacken Per Karlssons nya kontrakt med AIK är klart.

FotbollDirekt kan nu avslöja att den 34-årige legendarens kontrakt varit påskrivet en längre tid och att han nu stannar till minst 2022.



Tänk att det är ett namn som varit i AIK i inte så långt i från 20 års tid. Han kom som i en annan tid under 2003 och han är ännu i dag fantastiskt nog av absolut allsvensk toppklass.

Men efter att bitvis varit utanför startelvan i början av säsongen och med ett utgående kontrakt så öppnade han ett tag för ett klubbyte.

Fortsättningen har däremot blivit avsevärt bättre och nu är Karlsson ordinarie igen, så sent som igår startade han i par med Sotirios Papagiannopoulos borta mot Malmö FF.

I dag står det klart att han på nytt har förlängt med AIK.

Ett nytt tvåårskontrakt är klart och påskrivet, enligt FotbollDirekts uppgifter.



Med det kommer över 400 matcher för AIK, om han bara håller sig skadefri, bli många fler. Så sent som i början av augusti gjorde ju Per Karlsson sin 400:e match för AIK i 0-0-mötet med Kalmar FF.

FotbollDirekt har försökt nå Per Karlsson och sportchef Henrik Jurelius, men utan resultat - men huvudpersonen har tidigare sagt så här om sin syn på ett nytt kontrakt:

- Jag ser mig själv spela även nästa säsong och kommande år därefter. Så jag måste göra det. Sedan vad det innebär, det återstår att se, sa han den 27 maj.



Per Karlsson gjorde i fjol 28 av 30 allsvenska matcher och har genom åren varit högaktuell för klubbar i så väl Kina som USA - men även Schweiz.



FOTNOT: Expressen skrev i början av augusti om att det då var nära en lösning mellan AIK och Per Karlsson.