Mjällby grejade en poäng efter Rönnings tavla - Djurgården vidare efter pärs

Den 19:e omgången fortsatte med två nya matcher på torsdagskvällen. I Borås mötte Elfsborg och Mjällby och på västkusten var det derby mellan Falkenberg och Varberg.



Här är laguppställningarna:



Elfsborg (4-3-3)



Tim Rönning - Johan Larsson, Gustav Henriksson, Joseph Okumu, Rami Kaib - Sivert Nilsen, Simon Olsson, Samuel Holmén - Rasmus Alm, Per Frick, Jesper Karlsson.

Avbytare: Mathias Dyngeland (mv), Christopher McVey, Jacob Ondrejka, Jeppe Okkels, Simon Strand, Prince Kouame, Noah Söderberg.

Mjällby (5-3-2)

Carljohan Eriksson - Jonathan Tamimi, Max Watson, Jesper Löfgren, Viktor Agardius, Kadir Hodzic - Besard Sabovic, David Batanero, Adam Petersson - Jacob Bergström, Moses Ogbu

Avbytare: Noel Törnqvist (mv), Eric Björkander, Viktor Gustafson, Joel Nilsson, Mamudu Moro, Jesper Gustavsson, Taylor Silverholt.

Falkenberg (4-3-3)



Viktor Noring - Jacob Ericsson, Gregoire Amiot, Carl Johansson, Axel Norén - Tobias Englund, John Björkengren, Chrisotffer Carlsson - Karl Söderström, Edi Sylisufaj, Nsima Peter.

Avbytare: Johan Brattberg (mv), Anton Wede, Tobias Karlsson, John Chibuike, Sander van Looy, Lorik Ademi, Tibor Joza.

Varberg (4-5-1)

Stojan Lukic - Adama Fofana, Joakim Linder, Jon Birkfedlt, Keanin Ayer - Robin Book, Junes Barny, Albert Ejupi, Albin Winbo, Gustaf Norlin - Astrit Selmani

Avbytare: August Strömberg (mv), Hampus Zackrisson, Jesper Modig, Alexander Johansson, Gideon Mensah, Tashreeq Matthews, Erion Sadiku



Domaren blåser av matchen på Tele2 Arena och Djurgården vinner med 2-1 efter att ha fått kämpat hårt för segern och är därmed vidare till nästa kvalomgång.



Slut i Falkenberg, där hemmalaget vinner med 2-0.



Dramatiskt på Tele2 Arena. Europa FC har haft två gyllene chanser till kvittering men har inte förmått bollen att få in bollen i mål. Två minuters tilläggstid är vi inne på där.



SLUT. Matchen slutar 2-2.



90 MIN: På en minuts tilläggstid skickar Batanero en frispark in mot Elfsborgs straffområde men bollen når ingen lagkamrat.



90 MIN: Nätkänning på nytt för Elfsborg men återigen blir målet bortdömt för offside. Per Frick var den som satte bollen i nät men reprisen visar att han korrekt blev avvinkad för offside efter att han fått bollen i djupled från Simon Strand.



89 MIN: Mjällbyspelarna ropar på straff när bollen ser ut att ta på armen på Okumu i Elfsborgs straffområde.





Nära 2-2 på Tele 2 Arena. Carrascal Aviles nickar i stolpen för Europa FC. Där kommer Dif undan med blotta förskräckelsen.





82 MIN: Bara ett par minuter efter målet slås en boll mot Elfsborgs straffområde. Björkander nickar bollen över.



79 MIN: MÅÅÅL! Besard Sabovic gör mål från egen planhalva i mittcirkeln! Han ser att Tim Rönning är placerad en bit ut från Elfsborgsmålet och drar iväg en hög boll som går över Rönning och in till 2-2.



73 MIN: Inhopparen Simon Strand drar på ett skott från 25 meter men går högt över Mjällby-målet. Rappt Elfsborgsspel innan Strands avslut.



70 MIN: Ogbu med ett avslut som går över Elfsborgsmålet. En av få möjligheter för Mjällby i den andra halvleken.



På Tele2 Arena är det ledning för Djurgården efter att Fredrik Ulvestad satt bollen från straffpunkten i den 71:a minuten. Ett lågt avslut i ena hörnet.



2-0 står det numera i Falkenberg efter att Nsima Peter gjort hemmalagets andra mål i den 69:e minuten.



66 MIN: MÅÅÅL! Jesper Karlsson på straffspark. Per Frick blir bryskt nedgjord i straffområdet av Max Watson. Karlsson rullar in bollen nästan mitt i målet. 1-1 på ryggen och Karlssons 11 mål för säsongen.



65 MIN: Johan Larsson med inlägg från höger som nickas ut till en hörna från vänster av Mjällby-spelare.



På Tele 2 Arena har Europa FC decimerats till nio utespelare efter att Alex Quillo dragit på sig sitt andra gula kort efter att gått hårt fram mot Haris Radetinac.

61 MIN: Jesper Karlsson med ett avslut men CarlJohan Eriksson kan rädda utan större möda.



Vad är det som händer på Tele2 Arena? Det är vilt jubel bland Europa FC-spelare Jacob Une Larsson och Bråtveit fumlar med bollen i eget straffområde och där smiter Gallardo Valdes emellan och rullar in bollen till 1-1. Jätteknall på gång?



På Tele2 Arena hade Europa FC ett bra frisparksläge i den 55:e minuten, åtta-nio meter utanför straffområdet men bollen skickas några meter över Djurgårdsmålet. Alltjämt 1-0 för Djurgården.



51 MIN: Mjällbys första hörna i matchen blir halvfarlig. Rönning når inte bollen riktigt men Elfsborgförsvarare kan slå bort bollen.



46 MIN: Andra halvlek igång i båda allsvenska matcherna plus i matchen på Tele2 Arena mellan Djurgården och Europa FC

HALVTID

1-1 är ställningen i halvtid. Tämligen jämnt spelmässigt men Elfsborg känns något mer spetsigt när lägena dyker upp.



43 MIN: Jesper Karlsson får bollen spelad till sig utanför straffområdet. Han går på ett avslut och sätter bollen i Mjällbymålet men Rasmus Alm befinner sig i bollbanan och det gör att domaren dömer bort målet för offside. Karlsson får fortsätta jaga Nyman om skytteligaledningen.



Nu rapporteras det om 1-0 från Tele 2 Arena. Curtis Edwards har gett Djurgården ledningen efter att Europa FCs målvakt stått för en bortboxning som hamnat framför fötterna på Edwards.



42 MIN: Ogbu med ett avslut som smiter precis utanför den bortre stolpen.



På Tele 2 Arena hade Europa FC en jättechans att ta ledningen på straffspark mot Djurgården i den 40:e minuten men målvakten Bråtveit gjorde en snygg räddning. Returen över från Europa Fcs spelare.



37 MIN: Vi hade kunnat fått sett ett av de mest spektakulära målen i allsvenskans historia om Per Frick lyckats nå bollen efter att ha försökt sig på något som liknade en karatespark, detta sedan Jesper Karlsson dragit till en boll på volley på väg just mot bortre stolpen.



36 MIN: Kadir Hodzic med ett avslut som går i burgavelns utsida bakom Rönning.



Falkenberg har tagit ledningen i Hallandsderbyt med 1-0. Målgörare Axel Norén på nick i den 33:e minuten.



30 MIN: Ganska intensiv inledning men spelet har mattats rejält de senaste minuterna.



Ställningen är alltjämt 0-0 i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varbergs BoiS och 0-0 även på Tele2 Arena mellan Djurgården och Europa FC i Europa League-kvalet. 25 minuter spelat.

11 MIN: MÅÅÅL! Tre minuter senare får Larsson gruvlig revansch. Han hänger med upp i ett anfall och dyker upp i straffområdet, när Simon Olsson spelar in bollen snett inåt bakåt från vänster längs gräset.



8 MIN: MÅÅÅL! Mjällby tar ledningen på Borås Arena efter att Moses Ogbu väggspelat sig in i Elfsborgs straffområde men han hinner inte avsluta, då Johan Larsson försöker slå bort bollen men slår den inte bättre än in i eget mål.



1 MIN: Matchen igång!