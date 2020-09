"Johannsson var en av få som visade den klass som krävdes"

FALKENBERG - HAMMARBY 1-3 (1-0)



1-0 (32) Anton Wede (Nsima Peter), 1-1 (60) Självmål, 1-2 (66) Aron Johannsson (Alexander Kacaniklic), 1-3 Aron Johansson (straffspark)



Varningar, Falkenberg: Anton Wede, Viktor Noring



Varning, Hammarby: Aron Johannsson



Domare: Glenn Nyberg



Publik: 0

RYCKTE UPP SIG

Efter en direkt offensivt usel första halvlek ryckte Hammarby upp sig i den andra och vände underläge 0-1 till seger med 2-1.

Men det var inte med mycket mer som Hammarby vann matchen.

Det måste gå att få ut mycket mer av lagets mer offensiva pjäser än vad laget visade upp mot Falkenberg.

Insatsen mot IFK Göteborg i början av månaden finns nog fortfarande på näthinnan hos många Hammarbysupportrar och jämfört med den så var det här en riktigt slät figur som Hammarby gjorde.

Aron Johannsson var det som visade den klass som krävdes genom att på en volley lågt efter marken sätta segermålet.

Men det var också egentligen det enda momentet i matchen för Hammarby, där laget visade vad lagets spelare kan i sina bästa stunder.

Kacaniklic, även det på det stora hela en osynlig spelare, slog ett fint lågt inlägg snett inåt bakåt.

Sedan på tilläggstid gjorde Johansson sitt andra mål, detta från straffkorset (läs längre ned...) efter att ha blivit neddragen av Noring i friläge.

WEDE - EN BORTGLÖMD DOLD DIAMANT

Hur större klubbar inte kan ha fått upp ögonen för Anton Wede framstår som allt mer märkligt. Förutom för Falkenberg har Wede också spelat för Helsingborg och Gais. Inga av landets större klubbar. Men mittfältaren har en skicklighet som absolut skulle tillföra en hel del även hos de större klubbarna. Hur dessa kan ha missat 30-åringen känns som en allt större gåta. Wede är den som står för god allsvensk klass rakt igenom och gör sällan en dålig insats och är den som ser till att Falkenberg har någon som helst tendens till ryggrad och som är grunden till att Falkenberg fortfarande hänger med hyggligt i bottenracet. Utan Wede hade Falkenberg redan varit avhakat i allsvenskan sedan länge.

FICK INTE MÅLET

Hammarby såg helt uddlöst ut under den första timmen.

Anfallsförvärvet inför säsongen, Gustaf Ludwigson, hade haft en tung första halvlek, där han stått felvänd när han fick bollen i straffområdet, sparkat i gräset och haft ett avslut som Viktor Noring gjort en benparad på skar in från vänsterkanten i den andra halvleken och tog ett avslut som smet in vid den bortre stolpen bakom Noring men det var inte Ludwigson som var sist på bollen, utan det var via Falkenbergsförsvararen Jacob Ericssons fot som bollen gick in vid den ena stolpen.

Självmål i protokollet och Ludwigson får vänta på sitt femte mål för säsongen. Åtta matcher i följd nu utan noterat mål nu för Ludwigson.

STRAFFKORSET

På de flesta fotbollsplaner finns det en straffpunkt elva meter från målet.

Men på Falcon Alkoholfri Arena är punkten utbytt mot ett kors.

Om det är en ny giv hos svensk fotboll att byta ut alla punkter mot ett kors eller om det något nyck från en skojfrisk vaktmästare på arenan förtäljer dock inte historien.

Och det var från detta kors som Aron Johannsson satte Hammarbys tredje mål.





***

FALKENBERG (3-4-3)

Viktor Noring - 6

***

Carl Johansson (ut 38) - 5

Gregoire Amiot- 5

Jacob Ericsson (70) - 4

***

Axel Norén (78) - 5

Christoffer Carlsson - 5

Max Mathisen - 5

Tobias Englund - 5

***

Anton Wede - 7

Nsima Peter (78) - 6

Edi Sylisufaj (78) - 5





Avbytare:

Johan Brattberg (mv)



Tobias Karlsson (38) - 5



Karl Söderström (70) - 5

John Chibuike (78) - för kort tid för betyg

Matthew Garbett (78) - för kort tid för betyg

Mahmut Özen (78) - för kort tid för betyg

Melker Nilsson





HAMMARBY (4-2-3-1)

David Ousted - 5

***

Simon Sandberg - 5

David Fällman - 4

Mads Fenger - 4

Monahad Jehaze - 5

***

Darijan Bojanic (81) - 5

Jeppe Andersen (45) - 5

***

Alexander Kacaniklic (81) - 5

Aron Johannsson - 7

Abdulrahman Khalili - 4

***

Gustav Ludwigson (90) - 5

Avbytare:

Davor Blazevic (mv)

Richard Magyar (81) - för kort tid för betyg

Imad Khalili (81) - för kort tid för betyg

Tim Söderström (90) - för kort tid för betyg

Serge-Junior Martinsson Ngouali (81) - för kort tid för betyg

Kalle Björklund

Aimar Sher (45) - 5





FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

Elvan omgång 21