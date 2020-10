Norlings hälsning till AIK-ikonen: "Hoppas du är kvar när jag kommer tillbaka"

AIK:s rekordman Per Karlsson, 34, förlängde under gårdagen sitt kontrakt med ytterligare två säsonger. En av alla som gratulerat honom är Rikard Norling - 2018 års guldtränare som i somras fick sparken till följd av de krisartade tabelläget.

– Hoppas att den (karriären) fortsätter länge och att du är kvar när jag kommer tillbaka om en sex-sju år någonting så att vi kan jobba vidare tillsammans då, säger han i ett inslag på Sportlibs Follow us AIK.

AIK ser ut att rädda det allsvenska kontraket.

Och i går kom ytterligare en positiv nyhet när det stod klart att klubbikonen Per Karlsson stannar i Gnaget ytterligare två säsonger.

I ett inslag på Sportlibs Follow us AIK så berättar han om känslorna.

– Det känns fantastiskt så klart. Jag vill inte säga att man sluter cirkeln för det har en underbyggd mening att man slår sig till ro. Jag har bestämt mig för jag vill bli bättre och vinna mer. Jag är hungrig på fotboll fortfarande. Det är det allt handlar om. Jag har varit så många år i AIK men just förväntan på att man ska vinna hela tiden är det som driver en. Det hade varit väldigt annorlunda, nu är det en konstig säsong, men om vi varit okej med att hamna åtta, nia, tia eller elva. Det är det som driver mig varje match.

Om att vara den spelare med flest matcher (410) i klubbens historia:

– Jag lever alldeles för mycket i nuet för att tänka på sådana saker. Men jag förstår någonstans om jag tänker efter att det är svårslaget. Det ska till en lång karriär i samma klubb för att komma närheten. Som läget är nu så handlar det bara om nästa match. Det må låta tråkigt i en intervju, men det är det som håller mig på tårna. Jag vill inte vara för nostalgisk i dagsläget, säger 34-åringen som drivs av att vinna ännu ett guld - på hemmaplan. Något han "berövades" på både 2009 och 2018 när 0-0 mot GIF Sundsvall på ett fullsatt Friends arena betydde att allt skulle avgöras borta mot Kalmar.

– Med det i minnet så blir en morot för framtiden att ta lite revansch och för en gångs skull få avgöra på hemmaplan. Vinna hemma hade smakat mumma.

I inslaget skickar AIK:s förre tränare Rikard Norling med en hälsning.

– Jag vill skicka dig en hälsning i samband med att du förlänger ditt kontrakt med AIK ytterligare en gång. Samtidigt vill jag berätta att jag är otroligt stolt över att ha varit en del av din så fina karriär. Hoppas att den fortsätter länge och att du är kvar när jag kommer tillbaka om en sex-sju år någonting så att vi kan jobba vidare tillsammans då. Ha en riktigt bra dag och en fortsatt fin tid i vårt kära AIK, säger han i klippet.

