LÜHR: Blåvitt hittar inga metoder för att ta sig ur bottenträsket

IFK GÖTEBORG-ÖREBRO 0-1 (0-1)

0-1 (2) Nahir Besara (Romain Gall),

Varningar, IFK Göteborg: Andre Calisir

Varningar, Örebro: Simon Amin

Domare: Adam Ladebäck

Publik: 0



IFK GÖTEBORG FAST I KVICKSANDEN



Blåvitt hittar inga metoder för att ta sig ur bottenträsket.

Man är fast, och likt kvicksand verkar Roland Nilsson & Co bara sugas allt djupare ner i ångesten. Nu var det Örebro SK, ett formstarkt men också ganska tryggt och belåtet mittenlag, som kom till Gamla Ullevi och tryckte in kniven i hemmalaget redan efter sådär 90 sekunder.

Och trots att man ägde det mesta av bollen och fick iväg avslut mot och på mål så fanns där ingen tillräcklig spets för att lösa upp försvarsknutar som ger tre poäng.

Och det kommer inte att bli lättare.

I de avslutande omgångarna väntar i tur och ordning: desperata bottenkollegan Helsingborg på bortaplan, derby mot Häcken, match i Norrland mot svårslagna Östersund och så hemmaavslutningen mot succélaget Sirius.

Tränaren Roland Nilsson envisas med att spela veteranen Pontus Wernbloom på topp, men det blir ingenting. Blåvitt-tränaren spelade nu Patrik Karlsson Lagermyr från start, men bytte i halvlek till Alexander Farnerud.

Men inget känns farligt, och kvar på bänken satt skyttekungen Robin Söder, som kämpar sig tillbaka i form efter skada men borde spelas trots att formen inte är på topp. Eller, kan han helt enkelt inte delta mer i matcher?

På bänken var också Alhassan Yusuf, Blåvitts pärla och ofta bästa spelare, och istället kämpade August Erlingmark och Jakob Johansson på det centrala mittfältet. Och kämpa kan de sannerligen, men mer än så blir det inte just nu.

Ångesten har ett fast grepp om IFK Göteborg.

Har Roland Nilsson någon metod för att ta sig ur den här krisen?

Så här långt är svaret nej på den frågan.

OSCAR JANSSON ÄR EN VÄLDIGT BRA MÅLVAKT

Mycket handlar om Nahir Besara när man ska beskriva ÖSK:s fina form, och fina säsong för den delen - men man ska inte glömma den trygghet som Oscar Jansson står för.

Målvakten är en av allsvenskans bästa, inget snack om det, och han gör det utan några yviga aktioner eller tv-räddningar. Det är säkra räddningar, mycket få returer och man märker hur Janssons säkra spel präglar hela ÖSK-defensiven.

Blåvitt hade 14 avslut på mål - fjorton (!) - men Jansson verkade aldrig riktigt besvärad. Han får det svåra att se enkelt ut och det är ju precis så jag älskar att se en målvakt agera.

VAD HÄNDER NÄR MATCHEN STARTAR, BLÅVITT?

AIK gjorde mål i den fjärde minuten genom Filip Rogic och vann bekvämt med 2-0 för två omgångar sedan. Malmö FF nätade i den tredje då Anders Christiansen tryckte in en straff i förra omgången och serieledarna seglade iväg till 3-1.

Så mot Örebro hade man ändå lärt sig att vara med direkt i matchen?

Inte alls.

Det dröjde inte ens två minuter innan stekhete Nahir Besara snyggt fick vända lite i offensivt straffområden och smälla in ledningsmålet bakom Giannis Anestis.

Är man i en sådan utsatt situation som IFK Göteborg så gör man det sannerligen inte enklare för sig genom att skapa sig en uppförsbacke tämligen omedelbart i dessa avgörande matcher på hösten.

Nu kostade det laget dyrt.

Igen.

IFK GÖTEBORG (4-4-2)

Giannis Anestis - 5

***

Alexander Jallow - 5

Kristopher Da Graca - 5

André Calisir - 5

Yahya Kalley (35) - 5

***

Tobias Sana - 5

August Erlingmark - 5

Jakob Johansson (86) - 4



Giorgi Kharaishvili (76) - 5

***

Pontus Wernbloom - 4

Patrik Karlsson Lagemyr (46) - 4





Avbytare:

Tom Amos (MV)

Hosam Aiesh

Robin Söder (86)

Sargon Abraham

Alexander Farnerud (46) - 4



Emil Holm (35) - 5

Alhassan Yusuf (76)





ÖREBRO (4-4-2)

Oscar Jansson - 7

***

Hussein Ali - 5

Benjamin Hjertstrand - 6

Andreas Skovgaard Larsen - 7

Kevin Wright (56) - 6

***

Romain Gall (56) - 5

Simon Amin (82) - 4

Nordin Gerzic - 6

Deniz Hümmet - 5

***

Rasmus Karjalainen (75) - 4

Nahir Besara - 6





Avbytare:

Jacob Jack McGuire (MV)

Erik Björndahl

Dennis Collander (82)

Agon Mehmeti (75)

Niclas Bergmark



David Seger (56) - 5

Daniel Björkman (56) - 5





FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass





Elvan omgång 25: