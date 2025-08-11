Uppgifter: Samsunspor värvar Törnqvist – och lånar ut honom till Mjällby
Noel Törnqvist kommer att spela klart den allsvenska säsongen med Mjällby AIF.
Därefter kommer han att lämna Sverige för spel i turkiska Samsunspor.
Det säger klubbens president Yüksel Yildirim till Samsun Haber, via Fotbollskanalen.
Under lördagen tog Mjällby AIF en viktig seger med 3-1 borta mot Malmö FF och befäste sin serieledning i allsvenskan.
Nu kan man dock vara på väg att tappa sin givna etta på målvaktspositionen – efter säsongen.
Det är turkiska Samsun Haber som rapporterar att Samsunspor har kommit överens med Blekinge-klubben om en övergång för Noel Törnqvist.
”Vi har nått en överenskommelse med Noel Törnqvist. Eftersom den svenska säsongen pågår kommer han att spela vidare på lån i Mjällby resten av säsongen”, säger Samsunspors president Yüksel Yildirim enligt Fotbollskanalen.
Således ser övergången ut att ske precis på det vis FotbollDirekt kunde rapportera om förra veckan – genom en försäljning där spelaren lånas ut till laget från Listerlandet direkt.
Någon övergångssumma nämns inte via den turkiska sajten.
Noel Törnqvist står noterad för spel i 85 matcher med Mjällby AIF där han har hållit nollan vid 28 tillfällen. Hans kontrakt med Maif sträcker sig till och med säsongen 2028.
