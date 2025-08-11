Xavi Simons till Chelsea – och Christopher Nkunku till RB Leipzig.

Det är en bytesaffär som de två klubbarna diskuterar – enligt The Guardian.

För ett par år sedan pratades det om Xavi Simons som en av världens största talanger.

22-åringen har spelat för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven och RB Leipzig – där han nu befinner sig.

Däremot har den offensiva mittfältaren ryktats bort från Tyskland, till Premier League och Chelsea FC.

Enligt Fabrizio Romano har spelaren själv öppnat dörren till Chelsea efter att ha samtalat med sina närmsta och en dialog mellan Chelsea och Leipzig sägs ha inletts.

Nu skriver The Guaridian att de två klubbarna har börjat diskutera en bytesaffär med varandra. Detta gällande Simons samt Christopher Nkunku, som spelade för Leipzig i fyra år innan han lämnade för den blå London-klubben.

Den påstådda bytesaffären sägs dock inte göras helt utan pengar, då Leipzig kräver omkring 70 miljoner euro, eller 781 miljoner kronor, för att släppa sin offensiva spets och Nkunku värderas till 40 miljoner euro.

Den gånga säsongen spelade Xavi Simons 25 matcher i Bundesliga i vilka han gjorde tio mål och sju assist.













