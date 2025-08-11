Han har gjort tre poäng på två matcher och leder assistligan i allsvenskan.

Nu förklarar IFK Göteborgs Tobias Heintz formtoppen – inför derbyt mot Gais.

– Jag märker att jag, rent fysiskt, är på en mycket bättre plats nu, säger han till FotbollDirekt.

REPORTER: ARVID LARSSON

Efter en minst sagt speciell match mot Degerfors IF, där Mamadouba Diaby visades ut efter fem minuter, väntar ett Göteborgsderby mellan Gais och IFK Göteborg under måndagskvällen.

En spelare som befinner sig i en fin form för sitt Blåvitt är Tobias Heintz, som bland annat stod för en mycket läcker yttersida-assist till Max Fengers mål mot Degerfors, och leder assistligan i allsvenskan med totalt åtta målpassningar.

Inför derbyt mot Gais berättar norrmannen om sina tankegångar under uppladdningen till måndagens match.

– Det är en stor match och vi båda är i relativt bra form så det blir en rolig match, säger Tobias Heintz till FotbollDirekt.

Hur är det att spela sådana matcher?

– Här är det speciellt, och roligt. Jag har spelat ett par andra roliga derbyn i andra länder och så, men här är det något speciellt. Det är roliga matcher att spela. Nu blir det bortaplan för oss men jag hoppas ändå att det kan bli lite av en “hemmaplanskänsla” för oss, men vi får se hur det blir.

Inför heta derbyt: ”De är väldigt intensiva i det de gör”

Blåvitts vinterförvärv har visat sig vara av stor vikt för lagets framfart i allsvenskan då han har gjort åtta assist och tre mål. På de senaste två matcherna har han gjort ett mål och två assist, därför passar FotbollDirekt på att fråga om Heintz har toppat sin form.

27-åringen begrundar frågan en liten stund och svarar:

– Jag märker i alla fall att jag, rent fysiskt, är på en mycket bättre plats nu än vad jag var när vi gick på sommaruppehåll. Det har tagit lite tid för mig att komma helt i form och klara av att spela 90 minuter utan problem. När man väl får det fysiska på plats kommer naturligtvis poängen i tillägg så det har lite att göra med varandra.

Hur ska ni vinna mot Gais?

– Vi vet, mest troligt, hur det kommer att bli. Det blir en fight, ett svårt lag att möta som är bra fysiskt och är väldigt intensiva i det de gör. Vi måste matcha det och sedan göra det vi är bra på, spela fotboll, skapa chanser, inlägg och lite så. Det är ett lite tråkigt svar men det är fighten som kommer först, sedan får vi spela efter det, avslutar Tobias Heintz.

Matchen mellan Gais och IFK Göteborg har avspark klockan 19.00.