Uppgifter: Jesper Karlsson närmar sig flytt till Udinese

Han gjorde två mål i helgens träningsmatch mot Stuttgart.

Trots det ser Jesper Karlsson ut att lämna Bologna.

Detta för ett lån till Udinese, enligt Il Messagero Veneto.

Det var under sommaren 2023 som Jesper Karlsson, 27, bytte AZ Alkmaar mot italienska Bologna.

Den tidigare Elfsborg- och Falkenbergsspelaren har haft svårt att göra en plats i startelvan till sin och lånades under vintern ut till Lecce.

Där gjorde Karlsson 13 matcher för bottenlaget i Serie A i vilka det blev ett mål.

Nu är 27-åringen tillbaka i Bologna, men ser inte ut att bli kvar. Detta trots hans dubbla mål i helgens träningsmatch mot tyska Stuttgart.

Uppgifter från Il Messagero Veneto gör nämligen gällande att Jesper Karlsson är nära en flytt till Udinese – via ett lån med en köpoption på sex miljoner euro, eller 66 miljoner kronor.

Med Bologna har Karlsson kontrakt till och med sommaren 2028.