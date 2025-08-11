Så tror profilerna att derbyt slutar: ”Otroligt brunkig match”

Under måndagskvällen tar Gais mot IFK Göteborg i årets andra derby mellan lagen.

Då tror Tobias Sana på oavgjort, Pontus Wernbloom på Gais-seger och Jennifer Falk på ett ”brunkigt kryss”.

Det säger profilerna till GP.

Med 18 allsvenska matcher spelade befinner sig Gais på en sjätteplats i tabellen som just nu haltar något.

IFK Göteborg befinner i sin tur en placering under den grönsvarta rivalen, med fyra poäng upp.

Till kvällens derby på Gamla Ullevi står därför mycket på spel. Då tror Örgryte IS Tobias Sana på ett målrikt kryss.

– Det är två formstarka lag, de spelar ganska likt. Det är energifotboll, mycket power. Jag måste vara tråkig, för jag tror det kommer bli kryss i den här matchen. 2–2? Ja, det blir det. Både dansken (Max Fenger) och (Ibrahim) Diabate gör två kassar var. Eller … vänta, (Amin) Boudri, om han är rätt på spelhumör, då kan han vinna matchen åt Gais på egen hand. Det är en av allsvenskans bästa spelare, vilken styrka, vilken balans och sedan har han den bästa målgesten också. Han är klass, säger Sana till GP.

Pontus Wernbloom, som har många säsonger med IFK Göteborg i ryggen, tror att Gais tar hem derbyt med uddamålet.

– Jag sa i vår podd att Gais vinner med 1–0 och det är inte vad jag hoppas. Att David Kruse är avstängd är jäkligt jobbigt. Han har varit en gigant på mitten och styr mycket av spelet. Med tanke på det är jag orolig. Om han hade varit med hade Blåvitt vunnit, nu är jag lite mer skeptisk, säger han.

BK Häckens målvakt, Jennifer Falk, säger kort och gott:

– Jag tror att det kommer bli en otroligt brunkig match som slutar 2–2.

Derbyt mellan Gais och IFK Göteborg har avspark klockan 19.00 ikväll.



