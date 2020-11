Elfsborg avslöjade Falkenberg - så var matchen

Så startar lagen idag:

Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Lundberg, Berggren - Yasin, Söderlund, Bengtsson

Avbytare: Rasheed (MV), Hammar, Faltsetas, Sverrisson, Yakob, Youssef, Wålemark

Östersund: Keita - Mukiibi, Sonko Sundberg, Haugan, Outtara - Dosis, Hörberg, Fritzson, Bellman - Turgott, Jno-Baptiste

Avbytare: Mills (MV), Perry, Awad, Purver, Stolt, Colkett, Weymans

***

Mjällby: Eriksson - Nilsson, Watson, Löfgren, Björkander, Hodzic - Gutavsson, Sabovic, Löfquist - Bergström - Ogbu

Avbytare: Törnqvist (MV), Agardius, Moro, Spelmann, Petersson, Batanero, Pärsson

Norrköping: Pettersson - Castegren, Dagerstål, Smith, Krogh Gerson - Fransson, Thern, Bergmann Johannesson - Levi, Nyman, Haksabanovic

Avbytare: Lindgren (MV), Sema, Ishaq, Salihovic, Alvarez, Olausson, Kusu

***

Falkenberg: Noring - Norén, Johansson, Amiot, Ericsson - Söderström, Carlsson, Mathisen, Englund - Peter, Chibuike

Avbytare: Brattberg (MV), Wede, Karlsson, Sylisufaj, van Looy, Özen, Brink Joza

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Kaib - Gojani, Nilsen, Olsson - Alm, Frick, Okkels

Avbytare: Dyngeland (MV), McVey, Henriksson, Holmén, Ondrejka, Strand, Kouame, Holst

Här började FD:s liverapportering

Start 15:00



Slutställning

Häcken - Östersund 2-1

Mjällby - Norrköping 2-0

Falkenberg - Elfsborg 1-3

1 MIN: Matchen är igång i Falkenberg. FFF som ju tog en så tung seger mot Djurgården senast - kan man skrälla igen och sätta press på Helsingborg, Blåvitt och Kalmar?

6 MIN: Grym boll från Simon Olsson i djupet till Johan Larsson som skickar in den mot mål. Rensas till hörna.

12 MIN: Bra period av Falkenberg med mycket inspel i boxen. Dock utan hett avslutsläge. I stället kontring Elfsborg där Okkels rinner igenom. Noring snabbt ute och stressar till ett avslut en bra bit utanför.

15 MIN: Häcken har tagit ledningen mot Östersund med 1-0 genom Viktor Lundberg.

17 MIN: MÅÅÅÅL! Okumu vänder ut till Larsson som slår in bollen perfekt till Rasmus Alm. Placerar in 1-0 för Elfsborg.

26 MIN: MÅÅÅÅL! Falkenberg glömmer bort Larsson på borte - igen. Bollen in till Frick som petar fram den till Okkels som dunkar in 2-0 från nära håll.

28 MIN: Stolpe Elfsborg! Snabb omställning och Okkels är fri. Placerar förbi Noring men insida stolpe ut!

37 MIN: Moses Ogbu ger Mjällby ledningen mot Norrköping.

41 MIN: Falkenberg med misslyckad offsidefälla. Noring långt ute och avstyr friläge.

HALVTID

46 MIN: Andra halvlek är igång. Vad ska Falkenberg hitta på nu?

48 MIN: Falkenberg sticker upp - bra räddning av Rönning.

57 MIN: MÅÅÅL! Falkenberg får en biljett in i matchen. Mathisen via muren in bakom en ställd Rönning. 1-2!

60 MIN: Östersund har kvitterat mot Häcken genom Turgott.

66 MIN: Nära att Elfsborg gör 3-1 där och i princip punkterar matchen. Okumu fyller på och skjuter stenhårt - i ribban.

68 MIN: MÅÅL! Jättetavla avgör (?) matchen för Elfsborg. Noring skänker bort en passning rakt i gapet på Simon Olsson som gör 3-1.

81 MIN: Elfsborg ser ut att ta tre tunga poäng i kampen om Europa.

83 MIN: Rasmus Lindgren har gjort 2-1 för Häcken mot Östersund.

90 MIN: Mjällby gör 2-0 hemma mot Norrköping - som nu riskerar att missa Europa.