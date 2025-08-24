Så startar MFF och Blåvitt

Rivalmöte i allsvenskan.

Malmö FF tar emot IFK Göteborg.

Så ställer lagen upp.

Malmö FF hämtade sig från nederlaget mot Mjällby med en 4–0-seger senast mot Halmstads BK. Nu väntar formstarka IFK Göteborg, som senast tog en skalp mot AIK.

Inför matchen ligger lagen två poäng ifrån varandra där MFF ligger på en tredje plats och Blåvitt på en sjunde.

MFF-tränaren Henrik Rydström väljer att vila målvakten Robin Olsen som ersätts av Melker Ellborg. I startelvan finns Anders Christiansen och Emmanuel Ekong med från start.

IFK Göteborg gör inga förändringar från sin match mot AIK.

Statelvor:

Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen – Soumah, Christiansen, Bolin – Ekong

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Kruse, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger