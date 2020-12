Paulinho talar ut om nattsvart år: "Jag var nära att sluta med fotboll"

Paulinho lämnade Häcken efter säsongen 2019, och han gjorde det som klubbens bäste målskytt i allsvenskan genom tiderna. Och som en av hela allsvenskans främsta på 2000-talet. Förväntningarna var därefter när han i januari presenterades av Hammarby.

Nu elva månader senare så omtalas han istället som en av årets stora floppar.

Paulinho var skadad delar av säsongen, bänkad i flera matcher och han stannade på tre mål - den målmässigt sämsta säsongen han haft i allsvenskan.

Vad var det som inte fungerade? Användes han fel, har han haft svårt att komma in i Hammarbys spelsätt?

Det finns andra förklaringar, förklaringar som inte har med fotboll att göra.

Nu berättar Paulinho om hur han påverkats under ett mörkt år. En av hans närmaste barndomsvänner gick bort till följd av corona i september. Det efter att ha legat på intensiven sedan mars-april. En händelse som satt djupa spår i Paulinho och påverkat honom på planen.

– Det har varit ett jobbigt år. Det mest positiva som hänt är födelsen av min dotter. Men annars... jag har förlorat en vän, en broder till mig. Det har påverkat jättemycket. Jag har känt mig delad i hjärtat, ett tufft år i mitt liv. Det har varit tillfällen där jag har fått be Hammarbys ledning om att få ledigt från träningar, för i mitt huvud har jag inte riktigt varit "där", berättar Paulinho för FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det viktiga har varit att försöka hålla huvudet uppe, göra mitt bästa på planen. Det var inte min bästa säsong målmässigt, men jag har gett mitt allt där ute. Man har inte fått den bästa kritiken kanske. Det som skrivits om mig; det har stått att jag är för gammal, för tjock, att jag var bättre förr. Men folk vet inte om det som finns där bakom, att man förlorat en närstående. Att det har påverkat en. Och man har inte riktigt kunnat förklara för dem heller.

Också flera andra närstående och bekanta till Paulinho har gått bort i covid-19 det här året. Sorgen ledde till sömnsvårigheter, och han började fundera på att faktiskt lägga skorna på hyllan.

– Det var ett tag där då det kändes som att varje månad gick någon man kände bort. Det var tillfällen där jag inte sov alls på hela natten. Man har bitit ihop och gått ut och kört med laget ändå. Jag fick ta sömnmedel för att kunna sova något överhuvudtaget under en period. Och ingen visste om det här.

– För att vara ärlig, det var ett tag där jag var nära att sluta med fotbollen. Det här året var första året i karriären som jag tänkte att, nej, jag lägger ner. Jag har fått väldigt mycket stöd av min fru, min agent, folk som har pushat och sagt, "kom igen, du har mer att ge, du kan inte sluta såhär". Och jag bestämde mig. Jag tänker inte ge upp, jag vill fortsätta och jag vill visa Hammarbys supportrar och alla runtomkring vem jag är, att nästa år ska bli så mycket bättre.



Hur nära var det att du tog beslutet att lägga av?

– Jag tänkte väldigt mycket på det... om det inte hade varit för min fru, mina barn, min agent, mina närmaste helt enkelt... de fick mig att ändra mig och fortsätta. Om jag hade varit här i Sverige ensam, då hade jag nog lagt av, slutat med fotbollen och flyttat hem till Brasilien. Sedan har jag har fått mycket stöd från mina anhängare också, det är många supportrar som har hört av sig på olika sätt och peppat, skrivit "kör på, målen kommer" osv. Jag är enormt tacksam för det stödet.

– Nu pratar jag om mig själv, men det här med covid har påverkat oss alla. Det har varit jättetufft. Jag är väldigt religiös, jag ber inte bara för mig själv utan för alla runtomkring mig. Jag hoppas att vi snart kan återgå till det normala, till det liv vi känner. Att vi snart spelar fotboll med publik på läktarna igen.

Nu är tankarna på att sluta lagda åt sidan - istället är Paulinho helt inställd på att komma tillbaka till försäsongen 2021 i topptrim. De som följer honom på Instagram har kunnat se bilder från Årsta IP och hur han kört stenhård fysträning nu efter säsongen.

– Bara så sent som igår fick vi reda på en tråkig nyhet, pappan till en vän till mig är inlagd på sjukhuset. Jag känner bara nu att jag vill kämpa ännu mer, jag har bestämt mig för att inte ge upp. Jag vill visa upp min fotboll, visa upp den riktiga Paulinho, vill visa vad Hammarby är. Jag vill göra Bajensupportrarna glada.

Ingen julledighet, du tränar på julafton också?

– Absolut, jag kör varje dag. Jag kommer fira jul här i Stockholm, så jag kommer träna då också. Jag stannar inte. Jag har fixat med en liten träningsanläggning hemma också, så jag kan köra där också när jag inte kan vara på Årsta.

– Jag är en maskin - jag får inte sluta (skratt). Nej men jag är inte nöjd med förra säsongen. Det gör att jag måste förbereda mig och bli bättre. Jag är väldigt dedikerad i mitt yrke, jag vill vara maximalt förberedd till nästa år.

Hur mycket av den här satsningen kommer av att du är missnöjd med säsongen som gick, efter allt som hänt?

– Det är en del av mig, att kunna träna mycket, förbättra mig hela tiden. Såklart har själva säsongen påverkat, att man vill förbättra helheten. Det var ett tufft år med allt det som hände, men också där jag kom till en ny klubb, ett nytt spelsätt. De andra måste lära sig spela med mig också, jag måste lära känna dem på planen. Det är en helhet.

Var det en svår säsong för Hammarby med coronauppehållet som blev i våras? Det är många i klubben som talat om att man var maxade fysiskt där i april när det egentligen skulle ha börjat. Och sen stoppades fotbollen...

– Ja, absolut. Det här stoppet med corona påverkade mycket. Vi började bra och hade en bra start på året. Sedan när det stannade till så tog det stopp. Och vi fick aldrig momentum. Vi hade aldrig ens tre vinster i rad, och ett lag av Hammarbys kaliber ska inte ha det problemet. Ska man vinna mästerskap måste man ha en bättre kontinuitet.

– Jag känner också att det blev perioder med många matcher i rad där som vi inte riktigt klarade av. Med allsvenskans tajta schema och Europa League-kvalet, det var matcher varannan dag. Det påverkade laget och vi fick många skador, bland annat jag själv blev skadad. Vi i Sverige är inte förberedda på den typen av säsong, inte någon klubb är det.

Du hade två lårskador...

– Ja, och en sådan typ av skada har jag egentligen aldrig haft tidigare. Det lilla jag haft i låret tidigare, det var 2009. Och då var det på försäsongen, så det var aldrig under ligans gång.

Vad har sagts i Hammarby efter säsongen?

– Alla är väldigt missnöjda. Från varje spelare upp till ledningen. Vi spelare pratade om det sinsemellan, och när vi pratade med ledningen sa de samma sak. Hammarby utan anhängare, utan fullt hus... det är ett annat Hammarby. Det har påverkat, helt klart. Den energin som supportrarna ger oss är väldigt viktig, det påverkar enormt.

Paulinho pratade när efter att han skrivit på för Hammarby om hur han såg fram emot att spela inför supportrarna på Tele2 Arena. Det blev knappt någonting av det. Efter gruppspelet i svenska cupen stängdes fotbollen ned, och när den kom tillbaka så var publiken borta.

– Det blev jättekonstigt. Det kändes bara dåligt att spela på ett tomt Tele2 Arena, där du hör motståndarlagets spelare stå och prata under match. Jag är brasse, jag gillar att spela med press, jag gillar att ha supportrarna bakom mig. Fotboll utan publik är ingen fotboll.

Vad tror du det hade gjort för Hammarbys säsong om det hade varit ett "vanligt" år med publik?

– Skulle vi spela med publik, det skulle förändra Hammarby totalt. När det är fullt hus, det är ett oerhört tryck, det hjälper laget enormt och det gör det jobbigt för motståndarna. De trycker på hela tiden, man får en extra växel. Jag har ju mött dem många gånger så jag vet det. Men jag fick känna på det lite i vintras i svenska cupen, hur det är att ha supportrarna bakom sig också. Hammarby har en underbar, vacker publik. Jag längtar efter att få se dem på läktarna igen.

Paulinho får i slutet av samtalet frågan om han vill lägga till något:

– Det enda jag vill lägga till, det är att jag önskar en god jul och ett gott nytt år. Till alla Hammarbysupportrar och alla andra. Låt oss hoppas att nästa år blir bättre.

