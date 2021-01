JUST NU: Borta från Norrköping - klar för tysk klassiker

Inför säsongen 2020 lånade IFK Norrköping in Eric Smith från belgiska Gent och mittfältaren fick stort förtroende under säsongen. Totalt blev det 27 matcher i allsvenskan för 23-åringen under den gångna säsongen och nu står det klart att han lånas ut på nytt.

På torsdagseftermiddagen presenterades Eric Smith av tyska St Pauli. Lånekontraktet sträcker sig över de kommande sex månaderna.

– Jag har hört talas om fansen och den fantastiska atmosfären och kan knappt vänta med att få uppleva det själv förhoppningsvis snart. Jag behövde inte mycket tid att tänka igenom det. Jag ser fram emot den nya utmaningen och kommer att göra mitt yttersta för att utnyttja mina styrkor till förmån för laget, säger han i intervju på klubbens hemsida.

Smiths kontrakt med belgiska Gent sträcker sig fram till sommaren 2022.







